Новый гиперзвуковой беспилотник Dart AE начнут испытывать через год: что известно

Проект самолета финансируется Пентагоном, а разработкой занимается австралийская Hypersonix Launch Systems.

Австралийская компания Hypersonix Launch Systems продолжает работу над первым полетом своего автономного гиперзвукового самолета Dart AE, сообщает портал SPACE. Первые реальные тесты в небу могут начаться уже летом 2024 года.

Аппарат DART AE представляет собой демонстрационный образец длиной 3 м и массой 300 кг, который может развивать скорость до 7 Махов (1 Мах — скорость звука, составляющая 1235 км в час, а к "гиперзвуку" обычно относятся аппараты, которые достигают скорости 5 Махов или выше, — ред.).

Беспилотник DART AE может быть готов к испытаниям уже следующим летом и пройдет рамках программы Пентагона по увеличению частоты летных испытаний гиперзвуковых систем, ведь в последнее время главное военное ведомство США активно занимается исследованиями и разработкой программ гиперзвуковой защиты. В рамках этой программы военные создали своеобразную платформу для сотрудничества, где коммерческие компании могут разрабатывать и предлагать военным многоразовые и недорогие испытательные самолеты, что снижает нагрузку на ресурсы Министерства обороны.

Кстати, в рамках сотрудничества с Пентагоном по гиперзвуковым самолетам еще несколько компаний, Fenix ​​Space и Rocket Lab, также получили контракты на многоразовую буксируемую пусковую платформу и ракету Hypersonic Accelerator Suborbital Test Electron (HASTE).

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