Дрон батальона "Аратта" подорвал российскую БМП с динамической защитой (видео)

Как считает военный аналитик Фокуса Игаль Левин, система защиты, предназначенная для танков, могла усилить повреждения после взрыва БПЛА.

Бойцы 8-го батальона Украинской добровольческой армии "Аратта" показал атаку дрона-камикадзе на российскую БМП, которая обстреливала защитников Украины. Пресс-служба подразделения опубликовала ролик на своей странице в Facebook.

На видео можно заметить, что российская бронетехника заняла позицию на перекрестке проселочных дорог и вела активный огонь по украинцам. Чтобы вывести ее из строя, воины батальона "Аратта" запустили ударный FPV-дрон, поразивший БМП в переднюю часть.

Военный аналитик Фокуса Игаль Левин обратил внимание, что бортовая часть БМП была прикрыта системой динамической защиты, предназначенной для танков. Очень вероятно, из-за этого боевая машина ВС РФ получила больше повреждений, чем если бы динамической защиты не было.

Динамическая защита состоит из зарядов взрывчатки, которая, детонируя, должна замедлять летящие кумулятивные снаряды — в противном случае они грозят пробить броню. Однако если броня техники недостаточно толстая, то взрыв может лишь увеличить повреждения и риск гибели экипажа.

В прошлом году российские войска установили динамическую защиту "Контакт" на броневик "Тигр" кустарным способом. Такую машину в сентябре заметили на улицах Луганска. Примечательно, что элементы со взрывчаткой разместили даже на двери.

Недавно ВСУ показали, как дрон взорвал российскую БМП под Авдеевкой. Операторам 110-й бригады пришлось сбросить как минимум пять гранат, пока вражеская техника не загорелась.