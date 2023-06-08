"В автопарк Кобзона": дрон 110-й бригады ВСУ эффектно взорвал БМП россиян под Авдеевкой

Воинам пришлось сбросить пять гранат, прежде чем российская техника загорелась.

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Бойцы 110-й отдельной механизированной бригады Вооруженных сил Украины имени Марка Безручка с помощью ударного дрона уничтожили российскую боевую машину пехоты (БМП-2) в районе Авдеевки Донецкой области. Они опубликовали видеозапись атаки в Telegram.

Оператор дрона DJI Mavic 3 обнаружил БМП-2 рядом с небольшим озером. Машина не стояла на месте, вероятно, оккупанты ее оставили из-за повреждения.

В какой-то момент беспилотник потерял связь с пультом управления, но быстро ее восстановил. Mavic приблизился к бронетехнике и атаковал ее гранатами, используя самодельную систему сброса — в роли "спускового крючка" выступил фонарик БПЛА, который активировал светочувствительные элементы подвеса.

Дрон атаковал БМП-2 россиян под Авдеевкой Фото: Скриншот

Бойцам 110-й ОМБр понадобилось сбросить с коптера как минимум пять боеприпасов для подствольного гранатомета, чтобы нанести боевой машине существенный ущерб, зато в результате она вспыхнула, взорвалась и сгорела. Из-за этого россияне не смогут ее отбуксировать, починить и снова вернуть в строй, чтобы атаковать украинцев.

"Бесполезные свиные надежды!!! Очередная шкарабанка перед Авдеевкой отправилась в автопарк Кобзона!", — прокомментировали военные итог своей операции.

Недавно 110-я ОМБр показала, как дрон уничтожил российскую БМП-1 вблизи Опытного Донецкой области. Тогда они сбросили как минимум 15 гранат M430A1 HEDP американского производства.

В мае в соцсети показали сожженную технику ВС РФ вблизи Угледара. Судя по кадрам, российская армия потеряла там много танков, БМП-2, новейшую БМП-3 и другие транспортные средства.