"В автопарк Кобзона": дрон 110-ї бригади ЗСУ ефектно підірвав БМП росіян під Авдіївкою

Воїнам довелося скинути п'ять гранат, перш ніж російська техніка спалахнула.

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Бійці 110-ї окремої механізованої бригади Збройних сил України імені Марка Безручка за допомогою ударного дрона знищили російську бойову машину піхоти (БМП-2) у районі Авдіївки Донецької області. Вони опублікували відеозапис атаки в Telegram.

Оператор дрону DJI Mavic 3 виявив БМП-2 поряд із невеликим озером. Машина не стояла на місці, мабуть, окупанти її залишили через пошкодження.

У якийсь момент безпілотник втратив зв'язок із пультом керування, але швидко його відновив. Mavic наблизився до бронетехніки і атакував її гранатами, використовуючи саморобну систему скидання — у ролі "спускового гачка" виступив ліхтарик БПЛА, який активував світлочутливі елементи підвісу.

Дрон атакував БМП-2 росіян під Авдіївкою Фото: Скриншот

Бійцям 110-й ОМБр знадобилося скинути з коптера щонайменше п'ять боєприпасів для підствольного гранатомета, щоб завдати бойовій машині істотних збитків, зате в результаті вона спалахнула, вибухнула і згоріла. Через це росіяни не зможуть її відбуксувати, відремонтувати, щоб атакувати українців.

"Марні свинячі надії!!! Чергова шкарабанка перед Авдіївкою вирушила до автопарку Кобзона!", — прокоментували військові результат своєї операції.

Нещодавно 110-та ОМБр показала, як дрон знищив російську БМП-1 поблизу Досвідченого Донецької області. Тоді вони скинули щонайменше 15 гранат M430A1 HEDP американського виробництва.

У травні в соцмережі показали спалену техніку ЗС РФ поблизу Вугледару. Судячи з кадрів, російська армія втратила там багато танків, БМП-2, нову БМП-3 та інші транспортні засоби.