Армия получит передовые системы L-MADIS: смогут уничтожить любые дроны и не только

Военные хотят улучшить уже имеющиеся системы ПВО, чтобы они могли сбивать любые типы дронов разными способами, в том числе с помощью радиоэлектронных помех.

Дивизионы противовоздушной обороны морской пехоты США к осени 2024 года должны получить новые системы L-MADIS для борьбы с воздушными угрозами. Об этом стало известно изданию C4ISRNET.

В бюджетной заявке на 2024 год морпехи запросили более $200 млн на покупку 13 морских интегрированных систем противовоздушной обороны (Marine air defense integrated systems или сокращенно L-MADIS) версии Increment 1 — их установят на легкие тактические машины. Из этой суммы $24,6 млн планируют потратить на модернизацию 7 уже закупленных комплексов, а еще $8 млн — на разработку улучшений, "необходимых для повышения летальности против меняющихся угроз".

L-MADIS устанавливается на транспортные средства и предназначен для обнаружения, а затем и поражения разных целей: дронов, вертолетов и самолетов с неподвижным крылом. Базовая версия системы оснащены радиолокационными датчиками, камерами, радиочастотными датчиками и средствами радиоэлектронной борьбы. Согласно документам, обновление MADIS Increment 1 Block 2, которое начнется осенью, получит новые кинетические и некинетические возможности для более эффективного поражения объектов.

В 2022 году Корпус морской пехоты провел специальное мероприятие и обсудил с экспертами новую версию MADIS, способную поражать более крупные беспилотники. Руководство программы пообещало заказать у поставщиков решения, которые позволят сбивать дроны 1 и 2 класса, а потенциально даже 3 класса с помощью эффектора — излучателя микроволн.

По определению американских военных, беспилотные воздушные системы групп 1 и 2 весят до 25 кг, летают на высоте около 1 км и развивают скорость до 160 км/ч. К первому классу относится дрон-разведчик RQ-11, а ко второму — ScanEagle. Летательные аппараты из 3 группы значительно больше по размерам (до 600 кг), двигаются со скоростью 186 км/ч и поднимаются на высоту около 5,5 км. Примером является Aerovironment T-20 — запускаемый с помощью катапульты беспилотник, который может находиться в воздухе до 24 часов.

Система MADIS, установленная на бронемобилях JLTV Block 1, выпускается в двух вариантах. Mk1 предназначен для ликвидации воздушных угроз и включает ракеты Stinger, запускаемые из башни или из переносных комплексов, а также многофункциональные средства радиоэлектронной борьбы и электрооптическую инфракрасную оптику. MK2 предназначенный для уничтожения дронов, включает в себя многофункциональную систему радиоэлектронной борьбы, 360-градусный радар, комплекс командно-административной связи, систему обнаружения, сопровождения и идентификации.

"Мощные тактические и электронные технологии MADIS Inc 1.0 дают незаменимые преимущества маловысотным дивизионам ПВО, выполняющим огневые и маневренные задачи в зоне поражения оружия", — отметила Барбара Хэмби, пресс-секретарь исполнительного офиса программы Land Systems. — "MADIS Mk1 и Mk2 взаимодополняют друг друга и станут основным строительным блоком наземной системы батальонов маловысотной ПВО".

ВМС и морская пехота США впервые испытали L-MADIS в 2019 году. Предполагается, что флот США впервые применил L-MADIS в 2019 году на борту корабля Boxer, чтобы сбить иранский дрон на высоте около 1 километра.

Ранее писали, что в США испытали лазерное оружие против дронов, разработанное компанией Raytheon Technologies. Модуль SHORAD мощностью 50 кВт, установленный на крыше машины Stryker, смог поразить БПЛА всех трех классов.