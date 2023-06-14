Военные хотят модифицировать дрон-камикадзе Coyote Block 3: уже выделили $146 млн

Барражирующий боеприпас собираются сделать многоразовым и использовать для разведки.

ВМС США заключили с Raytheon Technologies контракт на $146 млн ​​на модификацию конструкции беспилотника Coyote Block 3, сообщает TheDefensePost. Программа улучшения Future Advanced Strike (FAST) включает в себя "доработку конфигураций и разработку пакетов технических данных, изготовление тестовых образцов, нового пускового модуля, системы управления огнем и вспомогательного оборудования".

Ожидается, что новый модифицированный дрон-камикадзе появится в вооруженных силах США уже к концу следующего года.

В целом, военные хотят, чтобы разработчики барражирующего боеприпаса сделали его многоразовым, ведь на сегодня стоимость одного такого дрона составляет $15 тыс. Пентагон намерен использовать беспилотники не только для поражения целей противника, но и оснащать их модулями камер для разведывательных миссий, чтобы после них БПЛА мог возвращаться на базу и уже по мере необходимости комплектоваться взрывчаткой.

Coyote Block 3 – это одноразовый дрон, который изначально предназначен для уничтожения бронетехники. Он летит со скоростью 130 км/ч и может быть запущен из специальной трубы с земли или морских платформ.

Управление военно-морских исследований ВМС США намерено разработать беспилотный надводный и подводный вариант этого беспилотника.

Ранее Фокус рассказывал о том, что дрон со взрывчаткой атаковал нефтепровод "Дружба" под Брянском.