Дрон со взрывчаткой атаковал нефтепровод "Дружба" под Брянском, — росСМИ

По словам источников, беспилотник был оснащен двигателем внутреннего сгорания и начинен пластичным взрывным веществом (пластидом).

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Беспилотник, предположительно, пытался атаковать нефтепровод "Транснефть-Дружба" в Брянской области России. Об этом сообщает российское медиа Baza, ссылаясь на собственные источники.

Обломки упавшего беспилотника обнаружили 13 июня в лесном массиве в поселке Найтоповичи Брянской области. По данным СМИ, летательный аппарат был оснащен двигателем внутреннего сгорания и взрывным устройством на основе пластида.

Прибывшие сотрудники спецслужб уничтожили дрон на месте обнаружения. Вероятной целью атаки россияне считают инфраструктуру нефтепровода "Транснефть-Дружба", неподалеку от которой упал БПЛА. Губернатор Брянской области Александр Богомаз эту информацию не подтвердил.

27 мая писали, что беспилотники массово атаковали нефтепроводы в России. Ночью два БПЛА нанесли удары по станции в деревне Ерохино Тверской области, один из них повредил здание маслоцеха и вызвал пожар, а второй взорвался на земле. Примерно в то же время два беспилотника совершили налет на административное здание нефтепровода в Псковской области.

В марте неизвестный БПЛА атаковал нефтепровод "Транснефть-Дружба" в поселке Разумное Белгородской области. Летательный аппарат поразил резервуар для нефтепродуктов, который оказался пустым.