Дрон із вибухівкою атакував нафтопровід "Дружба" під Брянськом, — росЗМІ

За словами джерел, безпілотник був оснащений двигуном внутрішнього згоряння та начинений пластичною вибуховою речовиною (пластидом).

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Безпілотник, ймовірно, намагався атакувати нафтопровід "Транснефть-Дружба" у Брянській області Росії. Про це повідомляє російське медіа Baza, посилаючись на власні джерела.

Уламки безпілотника, що впав, виявили 13 червня в лісовому масиві в селищі Найтоповичі Брянської області. За даними ЗМІ, літальний апарат був оснащений двигуном внутрішнього згоряння та вибуховим пристроєм на основі пластиду.

Співробітники спецслужб знищили дрон на місці виявлення. Ймовірною метою атаки росіяни вважають інфраструктуру нафтопроводу "Транснефть-Дружба", неподалік якої впав БПЛА. Губернатор Брянської області Олександр Богомаз цю інформацію не підтвердив.

27 травня писали, що безпілотники масово атакували нафтопроводи у Росії. Вночі два БПЛА завдали ударів по станції в селі Єрохіно Тверської області, один з них пошкодив будинок маслоцеху та викликав пожежу, а другий вибухнув на землі. Приблизно в той же час два безпілотники здійснили наліт на адміністративну будівлю нафтопроводу у Псковській області.

У березні невідомий БПЛА атакував нафтопровід "Транснефть-Дружба" у селищі Розумне Білгородської області. Літальний апарат уразив резервуар для нафтопродуктів, який виявився порожнім.