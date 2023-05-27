Дроны массово атаковали нефтепроводы в РФ, объявлен план "Крепость", — росСМИ

Как утверждают местные власти, беспилотники врезались в здания и взорвались, нанеся значительный ущерб.

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27 мая беспилотники атаковали нефтепроводы в Тверской и Псковской области России. Фокус собрал все, что известно о происшествиях.

Как пишет российское медиа Baza, этой ночью два беспилотника совершили налет на станцию, обслуживающую нефтепровод "Дружба" неподалеку от деревни Ерохино Тверской области. Первый БПЛА упал там примерно в 3:15, врезался в здание маслоцеха и взорвался — там повреждены крыша и стены здания, а также выбиты стекла, начался пожар. Спустя полчаса на территорию станции прилетел второй дрон, но упал и взорвался на земле.

По данным Mash, через 20 минут после атаки первого дрона МВД РФ ввело план "Крепость" — особый режим для защиты объектов внутренних войск и правоохранительных органов. SHOT пишет, что пожар быстро потушили, а сейчас силовики изучают обломки летательных аппаратов.

Информацию о падении БПЛА подтвердил Телеграм-канал Пул69, который ведет пресс-служба правительства Тверской области. Она утверждает, что в результате взрыва никто не пострадал, но губернатор региона Игорь Руденя взял ситуацию под личный контроль.

Губернатор Псковской области Михаил Ведерников заявил в Telegram о повреждении административного здания нефтепровода рядом с деревней Литвиново Невельского района. По предварительной информации, здание повреждено в результате атаки двух беспилотников, пострадавших нет, а подробности выясняет оперативная группа.

В марте сообщалось, что беспилотник атаковал нефтепровод "Дружба" под Белгородом. Летательный аппарат со взрывным устройством врезался в резервуар с нефтепродуктами в поселке Разумное, но тот оказался пустым, как утверждают россияне.

Писали также, что два дрона устроили пожар на нефтебазе в Краснодарском крае. В результате взрыва загорелся резервуар на территории компании "Таманьнефтегаз" в поселке Волна Темрюкского района, огонь охватил площадь почти 1,25 тысяч квадратных метров.