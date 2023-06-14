8 танков и БМП за сутки: "Птицы Мадяра" показали, как дроны подрывают технику ВС РФ (видео)

Операторы 59-й бригады ВСУ активно применяют дроны-камикадзе и беспилотные бомбардировщики, снижая боевую мощь России.

Рота ударных беспилотников "Птицы Мадяра" из 59-й отдельной мотопехотной бригады Вооруженных сил Украины с помощью дронов за сутки поразила 8 российских танков и боевых машин пехоты. Об успешной работе своего подразделения отчитался в Telegram командир Роберт Бровди с позывным "Мадяр".

13 июня дневной экипаж "Птиц Мадяра" поразил 5 танков ВС РФ с помощью дронов-камикадзе, в некоторых случаях под удар попали российские военные, которые находились на броне. До этого ночной атаковал еще три единицы техники беспилотными бомбардировщиками, оснащенными тепловизорами. Операторам не всегда удавалось повредить цель с первого раза, но они снова и снова сбрасывали бомбы на российские машины, пока они не взрывались вместе с боекомплектом.

Роберт Бровди в ролике рассказал, что "Птицы Мадяра" используют несколько разновидностей ударных дронов, в том числе "Мольфары" (делают их сами), TORO и "Эскадрон". Некоторые виды применяемых дронов подразделение держит в секрете.

Известно также, что "Птицы Мадяра" по ночам запускают дроны-бомбардировщики R-18. В марте они показали, как с помощью таких октакоптеров поражают российскую технику, сбрасывая на нее тяжелые бомбы и кумулятивные снаряды. Тепловизионная камера позволяет видеть противника даже ночью.

В мае "Птицы Мадяра" с помощью дронов TORO уничтожили 4 российских комплекса "Муром" за пять суток. Это оборудование помогало ВС РФ следить за действиями украинских подразделений с большого расстояния.

В июне "Птицы Мадяра" похвалились уничтожением российского бронетранспортера. Беспилотник забросал машину гранатами вместе с оккупантами, заставив экипаж бросить технику и сбежать в посадку. Один из боеприпасов угодил прямо в открый люк и наверняка нанес существенные повреждения.