Военные могут получить гаджеты с ИИ, которые их защитят от вирусов и химического оружия

С помощью носимых устройств гораздо проще отслеживать здоровье солдат, чем постоянно брать у них анализы, говорят ученые.

Вскоре здоровье австралийских военных можно будет отслеживать с помощью данных, собираемых умными часами и носимыми устройствами, говорится в исследовании Университета Южной Австралии. Полученные данные будут проанализированы с помощью алгоритмов искусственного интеллекта.

Новый проект ученых планирует использовать такие данные для обнаружения биологических и химических угроз, с которыми военнослужащие сталкиваются при исполнении служебных обязанностей.

Носимые устройства, такие как фитнес-трекеры и умные часы, собирают различные данные о здоровье, включая физическую активность, частоту сердечных сокращений, уровень кислорода в крови, артериальное давление, сон и температуру кожи. Теперь ученые пытаются использовать эти данные для обеспечения здоровья австралийских военных.

Исследователи хотят понять, могут ли данные о состоянии здоровья, собранные с помощью гаджетов, оптимизировать затраты на постоянные анализы каждого солдата, ведь традиционные методы проверки на инфекции и вирусы являются дорогостоящими и трудоемкими.

"Большинство диагностических методов включают забор крови или других телесных жидкостей для выявления патогенов, вызывающих инфекции", — говорит Шивон Бэнкс, ведущий исследователь из Uni SA. "Этот подход является дорогостоящим, трудоемким и требует присутствия экспертов прямо на поле боя. Потребительские носимые устройства непрерывно измеряют жизненно важные показатели создавая огромные наборы данных для каждого человека. Изменения этих параметров происходят очень быстро после заражения в рамках иммунного ответа".

Ученые считают, что их проект будет особенно полезен для раннего обнаружения воздействия биологического или химического оружия на организм солдат.

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