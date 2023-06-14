Военные получат самый точный боевой навигатор следующего поколения: как он будет работать (видео)

Модель NavGuide от BAE Systems имеет трехдюймовый цветной дисплей, а эргономика специально разработана для удобства бойцов.

Компания BAE Systems представила боевой навигатор NavGuide следующего поколения, который включает в себя самую точную систему GPS M-Code, сообщает Armyrecognition.

Прибор разработан на замену GPS-навигатора DAGR и обеспечивает беспрепятственную взаимозаменяемость с уже существующими креплениями и аксессуарами предыдущей модели. От одного заряда навигатор способен проработать более 14 ч без перерывов.

Кроме того, NavGuide получил трехдюймовый полноцветный дисплей, но самое главное, что устройство использует для связи со спутниками улучшенный сигнал GPS M-Code, который обеспечивает не только более высокую точность, но и защиту от помех и перехвата сигнала. Благодаря своей портативности, универсальности и точности NavGuide поддерживает автомобильные, портативные и сенсорные программы, позволяя военным эффективно действовать в сложных ситуациях.

NavGuide использует для связи со спутниками улучшенный сигнал GPS M-Code Фото: BAE Systems

Тодд Петерсон, директор по разработке навигационных и сенсорных систем в BAE Systems, отметил, что NavGuide не только предлагает важные функции, такие как навигация в движении или координаты по 9-ти линиям, но также отвечает ключевым военным экологическим требованиям.

Следует отметить, что BAE Systems имеет за плечами 45-летний опыт разработок в области GPS-систем. Компания поставила почти два миллиона устройств GPS по всему миру. BAE Systems производит GPS-приемники M-Code в различных форм-факторах и с различными уровнями возможностей. Вся продукция разрабатывается и собирается исключительно в США.

Ранее Фокус рассказывал о том, что россиянам дали "ценный совет": "Не работает GPS? Идите… по атласу!".