"Не работает GPS? Идите… по атласу!": в НП "ГЛОНАСС" россиянам дали ценный совет

Пресс-служба считает, что не стоит отказываться от "дедовских" способов, а люди в ответ рекомендуют компании лечиться подорожником.

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В связи с постоянными сбоями в навигации из-за налетов украинских беспилотников на Москву в НП "ГЛОНАСС", которая заведует российской GPS системой, посоветовали людям "использовать атласы", сообщает Daily Storm. Такой ответ редакции дал пресс-секретарь НП "ГЛОНАСС" Ярослав Федосеев.

"Если человек — москвич, и он живет в своем городе уже давно, то, по логике, он, наверное, уже должен знать свой город наизусть. Думаю, это очевидно. А если все совсем плохо, то есть атласы дорог. Этот способ вполне себе функционировал раньше", — заявил Ярослав.

Он отметил, что сбои в работе навигационного ПО на смартфонах и навигаторах происходят из-за работы систем РЭБ, которые защищают город от налетов беспилотников лишая их возможности лететь по координатам.

Заявление пресс-службы "ГЛОНАСС" не понравилось рядовым россиянам. Они посчитали его хамским и неуместным. На популярном в России форуме IXBT под этой новостью множество пользователей дали свои советы Ярославу Федосееву. В частности, порекомендовали пресс-секретарю спутникового оператора "лечиться подорожником", "ездить на телеге", "пользоваться лучиной" и "носить онучи", ведь это тоже "прекрасно работало" в старые времена.

Ранее Фокус рассказывал о том, что дроны ВСУ все равно долетят до Москвы: что будет, если в РФ отключат навигацию GPS.