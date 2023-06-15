От Shark не спрячешься: один экипаж дронов ВСУ лишил россиян техники на $40 млн

Украинские беспилотники Shark залетают в тыл оккупантов и обеспечивают высокую точность ударов по комплексам ПВО, средствам РЭБ или другому вооружению оккупантов.

Инженер-электронщик Олег Берестовый после начала полномасштабного вторжения служит заместителем командира роты в 15-й отдельной бригаде артиллерийской разведки Вооруженных сил Украины. Он рассказал порталу DOU, как один экипаж украинского беспилотника Shark помог уничтожить технику россиян общей стоимостью $40 млн.

По словам Олега Берестового, подразделение артиллерийской разведки 15-й бригады ВСУ, используя дроны, высматривают вражеские цели и передают их координаты артиллеристам, которые затем наносят удары из HIMARS или других суперточных систем. Так один из экипажей навел артиллерию на большое количество техники ВС РФ, включая комплексы ПВО и РЭБ ("Житель", "Зоопарк-2"), которые стоят миллионы долларов. При этом они потеряли всего два беспилотника Shark.

Олег Берестовый считает Shark лучшим вариантом, учитывая соотношение его цены и качества. Он может залетать в тыл российским войскам на расстояние до 70 км и поддерживать надежную связь со станцией управления. Модель достаточно компактна, оснащена хорошей камерой, работает тихо и малозаметна для ПВО.

"Конечно, есть БПЛА гораздо дешевле, и мы на них тоже работает, но они предназначены для выполнения других задач", — отметил военнослужащий.

Несмотря на хорошие технические показатели, оккупанты все равно регулярно сбивают дроны Shark, примерно раз в две недели. По мнению Олега Берестового, это неплохой показатель для его подразделения, которое работает на весьма активных участках фронта, например, на Бахмутском направлении, где действует большое количество российских систем ПВО и РЭБ.

"Нам нужны постоянные пополнения бортов, чтобы мы могли сопровождать летнее наступление, которое продлится ближайшие месяцы", — подчеркнул Берестовый.

Он также сообщил, что украинской армии сейчас очень не хватает ударных дронов, аналогичных российским "Ланцетам". Согласно заявления самих россиян, такие БПЛА уничтожили уже около 300 единиц техники, преимущественно артиллерийских систем. По информации Берестового, в Украине есть похожие разработки, но они не показали таких же хороших результатов.

"Будь у нас ответ этим дронам-камикадзе, мы бы значительно сэкономили время на деоккупацию территорий", — прокомментировал офицер. — "Нам нужно очень быстро догонять или разблокировать поставки израильских систем HERO-400EC, потому что "Ланцеты" сделаны как под их копирку".

В октябре 2022 года украинская компания Ukrspecsystems представила свои дроны Shark, разработанные примерно за полгода. Отличительной особенностью этого беспилотника самолетного типа стал рисунок в виде акульей головы.

В декабре конструкторы модифицировали дроны Shark, увеличив дальность полета. Новая версия получила более широкие крілья и аккумулятор помощнее.