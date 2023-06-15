Прятались с ПЗРК: боевой дрон разнес вышку вместе с оккупантами на фронте (видео)

Оператор точным попаданием поразил позицию, когда россияне дежурили на ней, вооружившись "Иглой".

Ударный беспилотник уничтожил вышку вместе с оккупантами и их вооружением в одном из южных районов Украины. Командование Сил специальных операций поделилось подробностями и кадрами происшествия на странице в Facebook.

Российские военные обустроили огневую позицию на вышке, чтобы стрелять из переносного зенитно-ракетного коплекса "Игла" по воздушным целям. Операторы ССО запустили FPV-дрон Griffin ("Грифон") со взрывчаткой и поразили точку как раз в тот момент, когда несколько россиян на ней дежурили.

"Точным попаданием она была уничтожена вместе с зенитным комплексом и его владельцами", — прокомментировали в ССО.

Недавно бойцы ССО с помощью дронов-камикадзе отразили штурм россиян на южном направлении. Группа ВС РФ пошла в наступление, скрываясь внутри жилых домов, однако не смогли спрятаться от FPV-беспилотников под управлением умелых операторов.

Накануне боевой дрон ВСУ уничтожил российский ПТРК "Корнет" и пулемет с боекомплектом. Сами солдаты ВС РФ заранее услышали приближение беспилотника и спрятались.

Писали также, как спецназ НГУ поразил дроном минный заградитель ВС РФ. Такие машины расбрасывает мины на большую дистанцию, мешая продвижению украинских войск.