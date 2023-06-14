Танки ВСУ спасены: ударный дрон разнес в пух и прах российский ПТРК "Корнет" (видео)

Оккупанты спрятались, услышав приближение беспилотника, но не успели забрать дорогостоящее вооружение.

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Украинские военные уничтожили на передовой российские позиции вместе с противотанковым ракетным комплексом "Корнет", пулеметом и боеприпасами. Видеозапись атаки опубликовала в Facebook пресс-служба Отдельной президентской бригады Вооруженных сил Украины имени гетмана Богдана Хмельницкого.

Военнослужащие из 4-го механизированного батальона Президентской бригады заметили две огневые точку ВС РФ рядом с окопами и направили к ней дрон-бомбардировщик. Услышав звук подлетающего БПЛА, оккупанты успели спрятаться, но не смогли забрать свое вооружение.

Несколькими меткими бросками гранат операторы вывели из строя ПТРК "Корнет", а затем перешли к уничтожению пулемета. Одна из гранат взорвала ящики с патронами, которые загорелись и детонировали.

"Корнет" — это российский противотанковый ракетный комплекс, разработанный на базе комплекса танкового управляемого вооружения "Рефлекс". Он поражает танки и другую бронетехнику, пробивая даже современные системы динамической защиты, поэтому очень опасен для украинских войск. Ракеты "Корнет" наводит по лазерному лучу, используя систему автоматического захвата и сопровождения цели, последняя должна оставаться в пределах видимости до самого момента попадания.

Ранее писали, чем украинская "Стугна" лучше российского "Корнета". Отечественный противотанковый комплекс от конструкторского бюро "Луч" отличается лучшим пробитием брони и большей дальностью, что позволяет сохранять жизни военным.

В апреле президентская бригада ВСУ показала ночную охоту на оккупантов на Авдеевском направлении. Бойцы 2-го механизированного батальона запустили над позициями ударные дроны с тепловизорами, которые забросали россиян гранатами и ликвидировали как минимум 11 человек.