Минус 11 оккупантов: Президентская бригада ВСУ показала ночную охоту дронов (видео)

Операторы БПЛА с помощью тепловизоров наносят меткие удары по позициям российских войск, ликвидируя несколько противников за раз.

Военнослужащие из Отдельной президентской бригады Вооруженных сил Украины имени гетмана Богдана Хмельницкого используют ударные дроны для уничтожения россиян на Авдеевском направлении. Они показали несколько успешных атак на странице в Facebook.

Операторы 2-го механизированного батальона Президентской бригады использовали дроны-бомбардировщики, чтобы забрасывать гранатами живую силу ВС РФ на фронте. Благодаря тепловизионной камере они отчетливо видят российских солдат, которые прячутся в темноте.

Так во время одного из вылетов пилот заметил двух оккупантов, которые прилегли отдохнуть у дороги, и ликвидировал их метким сбросом боеприпаса. В другой раз оператор настиг группу из семи россиян, которые скрылись, вероятно, в лесопосадке — они держались довольно близко друг к другу, поэтому одна граната поразила сразу четыре человека.

Еще один удар поразил отряд российских солдат, которые вели огонь по украинцам из укрытия. Оператору удалось вывести из строя сразу пятерых стрелков, защитив бойцов ВСУ.

"Украинская поговорка гласит: хорошего россиянина в тепловизор не увидишь. Наш оператор БПЛА эффективно уменьшает количество тепловых сигнатур на авдеевском направлении", — отчиталась пресс-служба бригады.

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Президентская бригада ВСУ сейчас ведет бои с оккупантами под Авдеевкой. 4 марта Минобороны Украины информировало, что во время одной из атак подразделение смогло поразить сразу 8 единиц бронетехники ВС РФ: три танка и пять бронетранспортеров, при этом шесть российских солдат попали в плен.

В феврале воины Президентской бригады с помощью дрона "ослепили" танк ВС РФ во время штурма. Оператор метко сбросил гранату с дрона на прицел боевой машины, после чего последняя развернулась и уехала, оставив российских солдат без прикрытия.