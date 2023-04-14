Мінус 11 окупантів: Президентська бригада ЗСУ показала нічне полювання дронів (відео)

Оператори БПЛА за допомогою тепловізорів завдають влучних ударів по позиціях російських військ, ліквідуючи по кілька супротивників за один раз.

Військовослужбовці з Окремої президентської бригади Збройних сил України імені гетьмана Богдана Хмельницького використовують ударні дрони для знищення росіян на Авдіївському напрямку. Вони показали кілька успішних атак на сторінці у Facebook.

Оператори 2-го механізованого батальйону Президентської бригади використовували дрони-бомбардувальники, щоб закидати гранатами живу силу ЗС РФ на фронті. Завдяки тепловізійній камері вони чітко бачать російських солдатів, які ховаються у темряві.

Так, під час одного з вильотів пілот помітив двох окупантів, які лягли відпочити біля дороги, і ліквідував їх влучним скиданням боєприпасу. Іншим разом оператор наздогнав групу з семи росіян, які втекли, ймовірно, в лісопосадці — вони трималися досить близько один до одного, тому одна граната вразила одразу чотири особи.

Ще один удар вразив загін російських солдатів, які вели вогонь по українцях з укриття. Оператору вдалося вивести з ладу одразу п'ятьох стрільців, захистивши бійців ЗСУ.

"Українське військове прислів'я каже: хорошого росіянина в тепловізор не побачиш. Наш оператор БПЛА ефективно зменшує кількість теплових сигнатур на авдіївському напрямі", — звітувала пресслужба бригади.

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Президентська бригада ЗСУ зараз веде бої з окупантами під Авдіївкою. 4 березня Міноборони України інформувало, що під час однієї з атак підрозділ зміг вразити одразу 8 одиниць бронетехніки ЗС РФ : три танки та п'ять бронетранспортерів, при цьому шість російських солдатів потрапили в полон.

У лютому воїни Президентської бригади за допомогою дрона "осліпили" танк ЗС РФ під час штурму. Оператор влучно скинув гранату з дрона на приціл бойової машини, після чого остання розгорнулася та поїхала, залишивши російських солдатів без прикриття.