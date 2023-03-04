Мінус 8 одиниць бронетехніки: президентська бригада ЗСУ розбила ЗС РФ під Авдіївкою (відео)

У Міноборони повідомили, що шестеро російських військових потрапили в полон. Наступного дня росіяни спробували вкотре піти на штурм, проте знову були розбиті

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Російські війська намагалися штурмувати позиції окремої президентської бригади імені Гетьмана Богдана Хмельницького у районі Авдіївки Донецької області. Однак зрештою зазнали великих втрат. Про це розповіли у Міністерстві оборони України.

Повідомляється, що окупанти втратили три танки, п'ять броньованих машин піхоти. Крім того, шестеро російських військових потрапили в полон.

У Міноборони заявили, що наступного дня ворожі війська спробували вкотре піти в штурм у районі Авдіївки, проте знову невдало. У відомстві не уточнюють, про які тимчасові терміни йдеться.

На опублікованих кадрах видно, як російська колона спробувала просунутись, проте потрапила під вогонь ЗСУ. Внаслідок чого деякі російські солдати вирішили втекти з поля бою.

Нагадаємо, 3 березня росЗМІ повідомили, що українські військові знищили майже весь полк 1439 з непідготовленими мобілізованими російськими солдатами з Іркутської області. За інформацією журналістів, їх відправили на штурм Авдіївки 1 березня. Дружина одного з окупантів розповіла, що майже всі солдати убиті чи зникли безвісти.

4 березня мешканці Іркутської та Оренбурзької областей записали відеозвернення до Володимира Путіна з проханням врятувати їхніх мобілізованих родичів від загибелі на війні в Україні. За їхніми словами, невмілих піхотинців ЗС РФ змушують штурмувати укріпрайони майже без підтримки артилерії та бронетехніки.