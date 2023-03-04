Минус 8 единиц бронетехники: президентская бригада ВСУ разбила ВС РФ под Авдеевкой (видео)

В Минобороны сообщили, что шесть российских военных попали в плен. На следующий день россияне попытались еще раз пойти на штурм, однако снова были разбиты

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Российские войска пытались штурмовать позиции Отдельной президентской бригады имени Гетьмана Богдана Хмельницкого в районе Авдеевки Донецкой области. Однако в результате понесли большие потери. Об этом рассказали в Министерстве обороны Украины.

Сообщается, что оккупанты потеряли три танка, пять бронированных машин пехоты. Кроме того, шесть российских военных попали в плен.

В Минобороны заявили, что на следующий день вражеские войска попытались еще раз пойти в штурм в районе Авдеевки, однако опять неудачно. В ведомстве не уточняют, о каких временных сроках идет речь.

На опубликованных кадрах видно, как российская колонна попыталась продвинуться, однако попала под огонь ВСУ. В результате чего некоторые российские солдаты решили убежать с поля боя.

Напомним, 3 марта росСМИ сообщили, что украинские военные уничтожили почти весь полк 1439 с неподготовленными мобилизованными российскими солдатами из Иркутской области. По информации журналистов, их отправили на штурм Авдеевки 1 марта. Жена одного из оккупантов рассказала, что почти все солдаты убиты или пропали без вести.

4 марта жители Иркутской и Оренбуржской областей записали видеообращение к Владимиру Путину с просьбой спасти их мобилизованных родственников от гибели на войне в Украине. По их словам, неумелых пехотинцев ВС РФ заставляют штурмовать укрепрайоны почти без поддержки артиллерии и бронетехники.