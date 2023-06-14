Танки ЗСУ врятовано: ударний дрон розніс на друзки російський ПТРК "Корнет" (відео)

Окупанти сховалися, почувши наближення безпілотника, але не встигли забрати дороге озброєння.

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Українські військові знищили на передовій російські позиції разом із протитанковим ракетним комплексом "Корнет", кулеметом та боєприпасами. Відеозапис атаки опублікував у Facebook прес-служба Окремої президентської бригади Збройних сил України імені гетьмана Богдана Хмельницького.

Військовослужбовці з 4-го механізованого батальйону Президентської бригади помітили дві вогневі точки ЗС РФ поряд з окопами та направили до неї дрон-бомбардувальник. Почувши звук БПЛА, що підлітає, окупанти встигли сховатися, але не змогли забрати своє озброєння.

Декількома влучними кидками гранат оператори вивели з ладу ПТРК "Корнет", а потім перейшли до знищення кулемета. Одна з гранат підірвала ящики з патронами, які спалахнули і детонували.

"Корнет" — це російський протитанковий ракетний комплекс, розроблений на базі комплексу танкового керованого озброєння "Рефлекс". Він вражає танки та іншу бронетехніку, пробиваючи навіть сучасні системи динамічного захисту, тому дуже небезпечний для українських військ. Ракети "Корнет" наводить по лазерному променю, використовуючи систему автоматичного захоплення та супроводу цілі, остання повинна залишатися в межах видимості аж до моменту влучення.

Раніше писали, чим українська "Стугна" краща за російський "Корнет". Вітчизняний протитанковий комплекс від конструкторського бюро "Промінь" відрізняється найкращим пробиттям броні та більшою дальністю, що дозволяє зберігати життя військовим.

У квітні президентська бригада ЗСУ показала нічне полювання на окупантів на Авдіївському напрямку. Бійці 2-го механізованого батальйону запустили над позиціями ударні дрони з тепловізорами, які закидали росіян гранатами та ліквідували щонайменше 11 осіб.