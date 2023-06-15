Военные дроны будут отслеживать сотни целей с помощью нового модуля BlackKite IR

Модуль весом 17 кг устанавливается на крупный воздушный транспорт и беспилотники, а его датчики охватывают реальную площадь в 16 кв. км на высоте 3,6 км.

Logos Technologies, дочерняя компания Elbit Systems из США, впервые представила новый модуль BlackKite IR для военных дронов, позволяющий передавать широкомасштабные видео, на мероприятии EDGE 23. Об этом проекте рассказало Shephard Media.

По словам разработчиков, модуль BlackKite IR способен показывать, отслеживать и записывать сотни целей, движущихся по территории размером с город — на высоте 3,6 км отображаемая площадь составляет 16 кв. км. Сам модуль представляет собой подвесную "гондолу" весом около 17 кг для установки на самолеты, вертолеты и тяжелые беспилотники.

Во время демонстрации на полигоне Юма в штате Аризона (США) его применили в нескольких экспериментальных миссиях по обнаружению и определению объектов. BlackKite IR был установлен на беспилотнике группы 4 по американской классификации, который временно выполняет роль будущих БПЛА проекта Air-Launched Effects (ALE). Дроны такого класса весят более 600 кг и поднимаются на высоту более 5,5 км.

"Мы показали, как наш легкий модуль BlackKite можно использовать для дальнего обнаружения вражеских транспортных средств и систем ПВО", — отметил вице-президент Logos Technologies по развитию бизнеса Даг Ромбоу. — "Хотя БПЛА группы 4 предназначался только для замены ALE, мы также показали, что наш модуль BlackKite не зависит от платформы и может работать с полноценными БПЛА Группы 4".

В декабре 2022 года прошел первые испытания дрон MQ-9A Reaper с капсулой NATO Pod. Этот модуль состоит из множества датчиков, предназначенных для разведки, наблюдения и рекогносцировки, а также позволяет внедрять технологии, разработанные за пределами США.

В апреле писали, что дрон Teal 2 может помочь ВСУ уничтожать российские войска. Представители компании-производителя Red Cat встретились с чиновниками из НАТО, чтобы обсудить передачу таких БПЛА украинцам.