Google с помощью ИИ примерит на вас одежду: обещают, что найдется любой размер

Поисковый гигант внедрил инструменты нейросети, которые подберут ваш собственный стиль и избавят от необходимости ходить по магазинам.

Компания Google запустила функцию, которая поможет людям понять, как одежда будет на них сидеть, независимо от размера их тела, а также о дополнительных возможностях для поиска товаров с использованием технологии поиска и распознавания изображений, сообщается на сайте поискового гиганта.

"Мы хотим сделать Google местом, куда потребители могут приходить за покупками, а также местом, где продавцы могут общаться с потребителями", — сказала Мария Ренц, вице-президент Google по коммерции.

В принципе, идея давно лежала на поверхности и еще лет 10 назад существовали программы для ПК, которые помогали подобрать нужную прическу. Однако только инновации в нейросети позволили максимально усовершенствовать подобный процесс не только с прическами, но и с одеждой.

Пока что Google запустит примерку женской одежды, а потом и мужской Фото: Google

Новая виртуальная функция "примерки" позволит вам увидеть, как одежда подходит для разных типов телосложения, от размеров XXS до 4XL. Одежда будет наложена поверх изображений различных моделей, которые компания сфотографировала, разрабатывая эту возможность.

Google заявила, что смогла запустить такую ​​услугу благодаря новой модели искусственного интеллекта на основе изображений, которую она разработала внутри компании. Изображения одежды учитывают то, как ткань растягивается и сминается при ношении, чтобы создать реалистичные изображения. Функция примерки начнет внедряться с женских товаров в партнерстве с такими ритейлерами, как Anthropologie, Everlane, H&M и LOFT, а позже появится мужская одежда.

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