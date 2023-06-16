"Чтобы не атаковали ": на Петербургском форуме будут глушить связь, чтобы уберечь Путина

По данным журналистов, планируется локальное отключение интернета только на территории конгрессно-выставочного центра "Экспофорум" во время проведения ПМЭФ. Участники и гости смогут воспользоваться безопасной Wi-Fi сетью проекта.

На Петербургском форуме к приезду российского президента Владимира Путина отключат мобильный интернет − якобы для проведения "технических работ", но на самом деле для того, чтобы обезопасить площадку ПМЭФ от возможной атаки. Об этом сообщает российское издание ТАСС.

"В пятницу на Петербургском форуме выступит Путин – он все же на него приедет, хоть в этом и были сомнения. Но чтобы во время пленарной сессии традиционного путинского мероприятия площадку форума не атаковали беспилотники, на ней не будет работать мобильный интернет", — заявила журналистка Фарида Рустамова.

По сообщениям, планируется локальное отключение интернета только на территории конгрессно-выставочного центра "Экспофорум" во время проведения Петербургского международного экономического форума.

В пресс-службе Росконгресса, организатора форума, заявили, что возможны перебои с мобильным интернетом на территории ПМЭФ из-за проводимых технических работ. Однако, советник президента РФ и ответственный секретарь оргкомитета по подготовке ПМЭФ Антон Кобяков сообщил, что участники и гости форума смогут воспользоваться Wi-Fi сетью проекта SPIEF2023. Это предоставит им возможность подключиться к интернету и обмениваться информацией во время мероприятия.

Напомним, что экономический форум президента РФ Владимира Путина, который проходит ежегодно в Санкт-Петербурге, стал магнитом для мировых политиков и инвесторов до его вторжения в Украину. Теперь же он продемонстрировал усиливающуюся изоляцию России.

Кроме того, на Петербургском международном экономическом форуме (ПМЭФ) появились стенды, посвященные захваченным украинским областям. Представители оккупированной Запорожской области предлагают гостям мелитопольскую черешню, которую представляют как выращенную в РФ.