"Одни из лучших беспилотников": ВСУ получили дроны "Сыч", способные залетать в Россию

БПЛА отличаются большой дальностью полета и могут вести качественную фотосъемку. По словам волонтеров, это поможет украинским войскам наносить удары в глубоком тылу оккупантов.

Украинские разведчики получили беспилотники дальнего действия "Сыч" отечественного производства. Об этом в Facebook сообщила пресс-служба благотворительного фонда "Повернись живим".

Один беспилотный комплекс "Сыч", состоящий из двух дронов самолетного типа, катапульты и наземной станции обошелся примерно в 2 млн грн. Сейчас его применяет одно из подразделений технической разведки украинской армии.

Как утверждают волонтеры, БПЛА предназначены для ведения качественной фотосъемки с высоты птичьего полета, что поможет защитникам Украины разведывать местность и выслеживать позиции российских войск.

Беспилотник "Сыч", который передал фонд "Повернись живим" Фото: Facebook

"Сыч" способен преодолевать расстояния до 200 км за один вылет. Таким образом он может залетать далеко в тыл россиянам на оккупированных территориях и даже разведывать приграничные территории самой России.

"Знакомьтесь, это "Сыч". И он уже выполняет боевые задачи на фронте. Это один из лучших беспилотников в своей нише", — отметили представители фонда "Повернись живим". — "Благодаря переданному комплексу, наши Силы обороны существенно нарастят свои возможности по разведке. А это первый шаг к тому, чтобы вы увидели взрывные хорошие новости".

Беспилотник "Сыч", который передал фонд "Повернись живим" Фото: Facebook

8 июня стало известно, что фонд "Повернись живим" впервые передал ВСУ 300 дронов Atlas латвийского производства. Беспилотники изготовлены специально для военных, поэтому имеют защищенные каналы связи. Силы специальных операций уже начали применять их для ведения разведки и корректировки артиллерийского огня.

В марте волонтеры передали ВСУ разведывательные дроны Shark вместе со станцией управления на базе автомобиля Torsus. Сейчас артиллеристы используют их, чтобы находить и уничтожать цели на передовой.