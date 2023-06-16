Подрыв Каховской ГЭС: как дроны Draganfly спасают людей в затопленной Херсонщине

Беспилотники помогают украинцам безопасно эвакуироваться, а также ищут мины, которые вода смывает и разносит по региону.

После подрыва Каховской гидроэлектростанции канадская компания Draganfly предоставила свои дроны, которые теперь помогают украинцам в затопленной Херсонской области. Пресс-служба рассказала о принятых мерах в своем пресс-релизе.

Администрация и ГСЧС Херсонской области обратились к предприятиям за помощью с эвакуацией мирных жителей и ликвидации последствий крупномасштабного наводнения. Draganfly отправила спасателям свои беспилотники и объединила усилия с DEF-C, украинской компанией, работающей в гражданском и оборонном секторах и сосредоточенной на смягчении последствий наводнений и общенациональных инновациях в области разминирования.

С первых дней катастрофы беспилотники Draganfly ведут разведку в реальном времени, используя RGB/мультиспектральные и тепловизионные датчики для поиска людей и взрывных устройств, которые им могут навредить, всего они совершили 15 полетов и обследовали территорию площадью около 267 га. Компания уверяет, что их работа имела "решающее значение" для безопасной эвакуации людей и максимально быстрого реагирования наземных служб.

Дроны Draganfly помогают людям в Херсонской области Фото: Twitter

"Draganfly гордится тем, что помогает людям в Херсонской области. Недавний прорыв Каховской дамбы вызвал острую потребность в помощи по безопасной эвакуации, управлению наводнениями и оценке местоположения мин, поскольку наводнение вызвало перемещение наземных мин", — прокомментировал Кэмерон Челл, президент и главный исполнительный директор Draganfly.

Российские войска создали на территории Херсонской области большое количество минных полей. Как сообщила Государственная специальная служба транспорта Министерства обороны Украины, вода смыла мины, которые угрожают жизни украинцев. Представитель Ассоциации саперов Украины Ирина Кустовская в эфире "Украинского радио" добавила: из-за намокания взрывные устройства стали еще более опасными, поскольку более чувствительны к детонации.

В августе 2022 года стало известно, что Draganfly передала Украине дроны для разминирования. Летательные аппараты оснащены камерами и датчиками, которые помогают саперам обнаружить мины и составить карту местности, отметив опасные участки.

6 июня дамбу Каховской ГЭС в Херсонской области прорвало в результате взрыва. В результате вода затопила огромную территорию ниже по руслу Днепра и создала экологическую катастрофу. Многие люди оказались в ловушке и были вынуждены забираться на крыши домов.