Инженеры создали "совершенную" систему для поражения дронов: как она работает

Новый комплекс умеет разбираться с дронами несколькими способами, например, "поджаривать" микроволнами или "глушить" помехами.

Компании Epirus (США) и DroneShield (Австралия) объединили свои разработки для создания продвинутой системы противовоздушной обороны. Издание C4ISRNET рассказал, насколько эффективным получилось их решение.

Новый комплекс состоит из системы Leonidas от Epirus, поражающей электронику мощными направленными микроволнами, а также средства Drone Sentry от DroneShield, предназначенной для обнаружения угроз и подавления с помощью радиоэлектронных помех. По словам генерального директора DroneShield Олега Ворника, вместе эти технологии "значительно расширят возможности" армии США или других заказчиков

Leonidas — это комплекс, который работает благодаря сверхмощному электромагнитному излучению СВЧ-диапазона (0,3-300 ГГц). Когда летательный аппарат, например, дрон, попадает под такие лучи, то его электроника, включая системы связи и оптику, просто сгорает из-за слишком высокого напряжения тока. В Epirus уверяют, что Leonidas может выводить из строя не только обычные коптеры, но также барражирующие боеприпасы, ракеты и другие высокотехнологичные системы вооружения.

Drone Sentry — это стационарная автономная система, состоящая из набора датчиков, таких радары, радиодетекторы RfOne и камеры DroneOpt. Последние могут использовать технологию компьютерного зрения на базе искусственного интеллекта DroneOptID, которая помогает отслеживать дроны в режиме реального времени. Найденные угрозы подавляются средством радиоэлектронной борьбы DroneCannon в ручном или автоматическом режиме.

В январе 2023 года Epirus подписала контракт с армией США на разработку антидронового оружия стоимостью $66 млн. Компания обязалась поставить военным прототипы мощных микроволновых излучателей, подобных Leonidas.

В 2022 году писали, что средство Leonidas установили на боевую машину Stryker от General Dynamics Land Systems. Вместе они прошли испытания, уничтожая отдельные беспилотники и рои дронов.