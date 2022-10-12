Пополнение в семействе Stryker: представлен вариант БТР для борьбы с роем дронов (фото)

На бронетранспортер установили микроволновую установку Leonidas Epirus, которая в ходе испытаний уже доказала свою эффективность.

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Компания General Dynamics Land Systems представили БТР Stryker Leonidas для борьбы с роем дронов. Об этом сообщает Army Recognition.

На выставке AUSA 2022, которая проходит в Вашингтоне, показали новую модификацию БТР Stryker, созданный для борьбы с роем беспилотников. На БТР установили микроволновую установку Leonidas от компании Epirus, которая может препятствовать работе дронов.

[ + – ] Комбинация Leonidas с БТР Stryker создает надежную систему для борьбы с беспилотными целями.

Stryker Leonidas станет ключевым звеном в создании многослойной мобильной противовоздушной обороны малой дальности для армии. БТР недавно прошел успешные испытания на испытательном полигоне правительства США. Он успешно отключил беспилотные мишени.

Комбинация Leonidas с БТР Stryker создает надежный флот машин для борьбы с беспилотными целями. В то же время это мобильное и экономное решение. Рой дронов — это новая угроза для армий мира, поэтому БТР будет важным элементом для борьбы с ними.

Особенностью установки Leonidas является то, что она будет получать обновления ПО, которое будет улучшаться с развитием возможностей беспилотников. Благодаря открытой архитектуре Leonidas можно интегрировать с другими системами обнаружения, отслеживания и поражения дронов.

Отдельно подчеркивается, что Stryker сохранил все свои характеристики по защите и мобильности. Была изменена только задняя часть бронетранспортера для размещения мощной установки Leonidas.

Напомним, армия США заказала БТРы с лазерными установками на 50 киловатт. Их также установят на Stryker.

В ноябре 2021 года в Германии показали систему ПРО Skynex для борьбы с роем дронов. Система способна автономно отслеживать сектор на 360 градусов, а также вести и поражать цели.