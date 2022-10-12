Поповнення у сімействі Stryker: представлений варіант БТР для боротьби з роєм дронів (фото)

На бронетранспортері встановили мікрохвильову установку Leonidas Epirus, яка під час випробувань вже довела свою ефективність.

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Компанія General Dynamics Land Systems представила БТР Stryker Leonidas для боротьби з роєм дронів. Про це повідомляє Army Recognition.

На виставці AUSA 2022, що проходить у Вашингтоні, показали нову модифікацію БТР Stryker, створену для боротьби з роєм безпілотників. На БТР встановили мікрохвильову установку Leonidas від компанії Epirus, яка може перешкоджати роботі дронів.

[ + – ] Комбінація Leonidas із БТР Stryker створює надійну систему для боротьби з безпілотними цілями.

Stryker Leonidas стане ключовою ланкою у створенні багатошарової мобільної протиповітряної оборони малої дальності для армії. БТР нещодавно пройшов успішні випробування на випробувальному полігоні уряду США. Він успішно відключив безпілотні мішені.

Комбінація Leonidas із БТР Stryker створює надійний флот машин для боротьби з безпілотними цілями. Водночас це мобільне та економне рішення. Рій дронів — це нова загроза для армій світу, тому БТР буде важливим елементом для боротьби з ними.

Особливістю установки Leonidas є те, що вона отримуватиме оновлення ПЗ, яке покращуватиметься з розвитком можливостей безпілотників. Завдяки відкритій архітектурі Leonidas можна інтегрувати з іншими системами виявлення, відстеження та ураження дронів.

Окремо підкреслюється, що Stryker зберіг усі свої характеристики захисту та мобільності. Була змінена лише задня частина бронетранспортера для розміщення потужної установки Leonidas.

Нагадаємо, армія США замовила БТРи з лазерними установками на 50 кіловат. Їх також установлять на Stryker.

У листопаді 2021 року в Німеччині показали систему ПРО Skynex для боротьби з роєм дронів. Система здатна автономно відстежувати сектор на 360 градусів, а також вести та вражати цілі.