Армія США замовила БТРи з лазерними установками на 50 кіловат

Stryker обладнано лазерною зброєю для знищення БПЛА на полі бою. Ця партія бронетранспортерів стане вже другою для американської армії.

Армія США запросила додаткові прототипи БТР Stryker із 50-кіловатними лазерними установками. Про це повідомляє Army Recognition.

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Повідомляється, що постачання БТРів мають бути поставлені протягом 2023-2024 фінансових років. Раніше стало відомо, що поставлятиме високоенергетичну лазерну зброю для трьох Stryker компанія Kord Technologies. Контракт коштуватиме армії США 123,9 млн доларів.

Kord Technologies буде провідним інтегратором лазерної зброї у конструкцію БТР. Зброя використовуватиметься для протидії та знищення загроз БПЛА на полі бою.

На озброєння американської армії також надійдуть прототипи Stryker з озброєнням від DE M-Shorad уже наступного року. Він також призначений для захисту від БПЛА, ракет та артилерії. Живлення батареї лазерної установки здійснюється за рахунок газового двигуна бронетранспортера. Цього вистачить для одночасного усунення кількох загроз.

Нагадаємо, у США збудують прототип лазерної зброї потужністю 300 кВт. Це буде найпотужніша установка в армії. Її будуть використовувати як систему ППО та ПРО. Нещодавно було поставлено у війська літак AC-130J із лазерною установкою на 60 кВт.