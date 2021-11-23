Армия США заказала БТРы с лазерными установками на 50 киловатт
Stryker оснастят лазерным оружием для уничтожения БПЛА на поле боя. Эта партия бронетранспортеров станет уже второй для американской армии.
Армия США запросила дополнительные прототипы БТР Stryker с 50-киловаттными лазерными установками. Об этом сообщает Army Recognition.
Сообщается, что поставки БТРов должны быть поставлены в течение 2023-2024 финансовых годов. Ранее стало известно, что поставлять высокоэнергетическое лазерное оружие для трех Stryker будет компания Kord Technologies. Контракт обойдется армии США в 123,9 млн долларов.
Kord Technologies будет ведущим интегратором лазерного оружия в конструкцию БТР. Оружие будет использоваться для противодействия и уничтожения угроз БПЛА на поле боя.
На вооружение американской армии также поступят прототипы Stryker с вооружением от DE M-Shorad уже в следующем году. Он также предназначен для защиты от БПЛА, ракет и артиллерии. Питание батареи лазерной установки осуществляется за счет газового двигателя бронетранспортера. Этого хватит для одновременного устранения сразу нескольких угроз.
Напомним, в США построят прототип лазерного оружия мощностью 300 кВт. Это будет самая мощная установка в армии. Ее будут использовать в качестве системы ПВО и ПРО. Недавно был поставлен в войска самолет AC-130J с лазерной установкой на 60 кВт.