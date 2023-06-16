Инженеры показали дрон Orbiter 5 на основе ИИ: сможет нести 25 кг полезной нагрузки

Полностью все возможности этого БПЛА станут известны в рамках Парижского авиасалона, который стартует 19 июня.

Компания Aeronautics Ltd, которая более 25 лет занимается разработкой БПЛА, объявила о создании своего нового беспилотника Orbiter 5, сообщает sUAS News.

Этот разведывательный дрон создан с учетом повышенных требований к полезной нагрузке и работе в суровых погодных условиях, утверждают инженеры компании.

Orbiter 5 должен стать инновационной платформой, которая должна помочь военным заказчикам обеспечить многозадачность, высокую производительность и экономичность для своих боевых подразделений.

Одним из основных отличий Orbiter 5 от своих предшественников является увеличенное время полета, которое теперь составляет более суток (25 ч). Грузоподъемность дрона также увеличена до 25 кг, что позволяет оснащать БПЛА различными модулями для различных задач.

Управление дроном осуществляется с помощью искусственного интеллекта, так что оператору не нужно постоянно присутствовать за пультом управления. Для большей безопасности новая платформа предлагает резервирование с двойной системой авионики и двигателем с двойным зажиганием для гарантии успешного выполнения миссии. Благодаря усовершенствованному миниатюрному радару Orbiter 5 также является идеальным решением для морских миссий.

Операторам дрона наверняка понравится, что сборка устройства доступна прямо на поле боя с использованием всего одного инструмента. Сам БПЛА легок в сборке, которая занимает всего несколько минут.

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