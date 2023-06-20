Распространяли пропаганду РФ: в Болгарии разоблачили сеть сайтов-"предателей"

Порталы использовали платформу Share4Pay, которая платит пользователям за распространение новостей с этих сайтов в соцсетях.

Болгария выявила значительную сеть сайтов, которые созданы с целью распространения ложных новостей и дезинформации, в том числе российской пропаганды. Об этом сообщает Euractiv.

Аналитики обнаружили сеть почти 400 однотипных сайтов, которые, вероятно, были созданы с целью распространения российских нарративов в болгарской аудитории.

Согласно их выводам, одной из причин быстрого роста объемов российской пропаганды в болгарском информационном пространстве является увеличение количества подобных ресурсов. К концу 2022 года, по сравнению с 2021 годом, количество такого контента выросло почти в 20 раз. Аналитики отмечают, что наиболее значительные всплески происходили в начале и в конце года, что может указывать на стратегическое планирование и координацию этих усилий.

"В начале года сформировалась небольшая сеть агрегаторов, которые усиливали российские нарративы. К концу года она разрослась в огромную машину (идентифицировано 370 сайтов), что увеличило распространение каждого месседжа примерно в 400 раз", – отмечают авторы. Сайты скорее всего используют платформу Share4Pay, которая платит пользователям за распространение новостей с этих сайтов в соцсетях.

Аналитики также обратили внимание на чрезвычайно высокую активность в социальной сети Facebook, связанную с этими сайтами. Тысячи постов на страницах в группах получили более 7,6 миллионов взаимодействий. Эти страницы обычно позиционируют себя как развлекательные или коммерческие, а не новостные.

По словам авторов исследования, не все месседжи российской дезинформации воспринимают одинаково. Так, убеждение о могуществе "второй армии мира", похоже, снижается, а положительное восприятие Путина обвалилось втрое. Однако лучше воспринимают нарративы о том, что, например, Болгария на стороне Украины, потому что болгарское правительство зависит от западных партнеров, что Запад "втянул Россию в войну", что военная помощь Украине втягивает Болгарию в войну.

Напомним, что в Кремле решили распространить среди российских пропагандистов методички, которые помогут оправдать новое поражение ВС РФ, когда начнется контрнаступление ВСУ.

Также стало известно, что России и Китаю становится все сложнее вести лживую пропаганду на международной арене из-за широкого распространения камер.