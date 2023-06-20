Новое РЭБ-устройство Nano SPEAR обманет любые ракеты: как его будут применять

Ловушка весит всего 800 г, но оснащена передовой электроникой, которая должна спасать самолеты и пилотов.

Компания Elbit Systems представила на авиасалоне в Париже Nano SPEAR — инновационную радиоэлектронную ловушку для ракет. Разработчики рассказали о новом устройстве на официальном сайте.

Nano SPEAR™ — это усовершенствованная одноразовая радиочастотная приманка, которая предназначена для запуска самолетами с помощью уже существующих систем вооружения. После запуска устройство действует независимо, отвлекая на себя вражеские ракеты с радиолокационным наведением.

Nano SPEAR является частью семейства продуктов SPEAR, что расшифровывается как "Самозащита от электронных атак и разведки". Эти устройства включают передовое оборудование, включая модульные излучатели, служащие приманкой для цифровых приемников сигналов.

Новая модель весит всего 800 г, но оснащена улучшенным цифровым приемником и сложным генератором для радиоэлектронной борьбы. Как подчеркивает Elbit, с помощью передовых технологий Nano SPEAR справится с любыми радиолокационными угрозами и обеспечит защиту как старым, так и современным самолетам. При этом устройство настолько маленькое, что ее можно поместить в стандартный дозатор для ловушек или просто выбросить в окно.

Как пишет издание New Atlas, в военной сфере уже давно продолжается гонка между авиацией и системами ПВО. С годами зенитные ракеты стали умнее и маневреннее благодаря различным датчикам, а это вынуждает разработчиков искать новые средства для противодействия им. Одним из самых распространенных способов являются ловушки, которые принимают на себя основной удар.

Ранее писали, что ВВС США запустили новую программу, чтобы сделать свои самолеты незаметными для радаров Китая и России. Для этого они разрабатывают продвинутые средства радиоэлектронной борьбы.

В апреле в России заявили о создании комплекса РЭБ "Резонанс-Н" для подавления гиперзвукового оружия. По словам разработчиков, система должна засекать даже самые быстрые угрозы на расстоянии до 1200 км и на высоте до 100 км.