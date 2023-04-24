В РФ заявили о комплексе РЭБ, который борется с несуществующими ракетами США

Комплекс "Резонанс-Н" должен обеспечить россиянам защиту от гиперзвуковых ракет США. Правда, американцы их еще не разработали.

Related video

Россия продолжает усиливать свои "северные границы" и развернула очередной комплекс радиоэлектронной борьбы (РЭБ) в арктическом регионе, сообщает SFERA. До конца года в Арктике планируется установить 5 комплексов "Резонанс-Н", которые способны перехватывать гиперзвуковые ракеты имеющие скорость 20 Махов (24 500 км/ч). По крайней мере, так заявляют разработчики.

Стоит отметить, что США пока что не имеют серийного производства гиперзвуковых ракет, а только лишь проводят испытания опытных образцов. Причем, если верить российским военным экспертам, американцы снизили скоростную планку для ракет до 5 Махов, а значит их комплекс работает с огромным заделом на будущее.

Как утверждают в РФ, комплекс "Резонанс-Н" способен засечь любую гиперзвуковую цель (ракету или самолет) на расстоянии до 1200 км и на высоте до 100 км. Причем, как говорят конструкторы, эта система РЭБ максимально автоматизирована и может отслеживать и давать координаты сразу 500 целям.

РЭБ "Подсолнух" менее дальнобойная система, зато "видит" за линией радиогоризонта. Фото: Соцсети

Это не первая "гиперзвуковая защита" РФ. Армия страны-агрессора имеет на вооружении еще и РЭБ "Подсолнух", который якобы способен обнаруживать цели за линией радиогоризонта. Во время испытаний "Подсолнуха", как утверждает один из конструкторов НПК "НИИДАР" Михаил Сколотнев, военным удавалось засечь одновременно 200 надводных и более 100 воздушных целей, в том числе и высадку десанта. Правда у "Подсолнуха" дальность действия почти втрое меньше, чем у "Резонанс-Н", а значит у РФ, опять же, если верить разработчикам, появилось две системы, которые дополняют друг друга в борьбе с гиперзвуковым оружием будущего.

Ранее Фокус писал, что в России заявили о создании первого реактивного дрона-камикадзе: раскрыты характеристики.

Также рекомендуем прочесть наш материал о ведение электронной войны в Украине.