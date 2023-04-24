У РФ заявили про комплекс РЕБ, який бореться з неіснуючими ракетами США

Комплекс "Резонанс-Н" має забезпечити росіянам захист від гіперзвукових ракет США. Щоправда, американці їх ще не розробили.

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Росія продовжує посилювати свої "північні кордони" та розгорнула черговий комплекс радіоелектронної боротьби (РЕБ) в арктичному регіоні, повідомляє SFERA. До кінця року в Арктиці планується встановити 5 комплексів "Резонанс-Н", які здатні перехоплювати гіперзвукові ракети, що мають швидкість 20 махів (24 500 км/год). Принаймні так заявляють розробники.

Варто зазначити, що США поки що не мають серійного виробництва гіперзвукових ракет, а лише проводять випробування дослідних зразків. Причому, якщо вірити російським військовим експертам, американці знизили швидкісну планку для ракет до 5 Махов, а значить, їхній комплекс працює з величезним доробком на майбутнє.

Як стверджують у РФ, комплекс "Резонанс-Н" здатний засікти будь-яку гіперзвукову ціль (ракету або літак) на відстані до 1200 км і на висоті до 100 км. Проте, як кажуть конструктори, ця система РЕБ максимально автоматизована і може відстежувати та давати координати одразу 500 цілям.

РЕБ "Соняшник" менш далекобійна система, натомість "бачить" за лінією радіогоризонту. Фото: Соцмережі

Це не перший "гіперзвуковий захист" РФ. Армія країни-агресора має на озброєнні ще й РЕБ "Соняшник", який нібито здатний виявляти цілі за лінією радіогоризонту. Під час випробувань "Соняшника", як стверджує один із конструкторів НВК "НДІДАР" Михайло Сколотньов, військовим вдавалося засікти одночасно 200 надводних і понад 100 повітряних цілей, зокрема і висадку десанту. Щоправда, у "Соняшника" дальність дії майже втричі менша, ніж у "Резонанс-Н", а значить у РФ, знову ж таки, якщо вірити розробникам, з'явилося дві системи, які доповнюють одна одну у боротьбі з гіперзвуковою зброєю майбутнього.

Раніше Фокус писав, що в Росії заявили про створення першого реактивного дрона-камікадзе: розкрито характеристики.

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