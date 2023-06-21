Ясно, как днем: как развивались приборы ночного видения и как помогли побеждать в войнах

Некогда секретная военная технология сегодня доступна едва ли не каждому. Когда, как и почему это произошло, расскажет Фокус.

Технология ночного видения была разработана в 1930-х годах, чтобы военные смогли видеть в условиях низкой освещенности. И сегодня приоритет использования самых совершенных приборов ночного видения по-прежнему остается за военными, а многие государства поощряют научные исследования в этой отрасли. Подробнее о том, как развивались эти гаджеты, расскажет Фокус.

Как развивалась технология ночного видения

Известно, что в 1940-х немецкие войска использовали приборы ночного видения (ПНВ) в темное время суток, чтобы суметь различить снайперов и военную технику. Но в те времена устройства нуждались в инфракрасной подсветке, чтобы солдаты смогли хоть что-то рассмотреть. Технология была существенно доработана в 1960-е годы для армии США. Тогда военные получили более продвинутые девайсы. С тех пор все последующие поколения ПНВ работали на основе инфракрасного отражения от источников тепла, которое усиливалось, а затем преобразовывалось в изображение видимого спектра.

Стандартная технология улучшения изображения, используемая для армейских ПНВ, работает аналогично старым телевизорам и компьютерам. Устройство улавливает любой свет, например, исходящий от Луны, и пропускает его через фотокатод. Фотокатод, в свою очередь, преобразует фотоны (свет) в электроны. Затем эти электроны "ударяются" о трубку, покрытую флуоресцентным люминофором, — и вот так и создается изображение.

Обычно трубку наполняют зеленым люминофором, поэтому изображение зеленого цвета. Дело в том, что человеческий глаз очень чувствителен к длинам волн света этого цвета. К тому же исследования показали, что люди могут легко различать изображения, в которых он используется. Однако на рынке уже появились ПНВ, которые подсвечивают объекты и людей при помощи белого люминофора. Такая технология сделала изображение более детальным и контрастным (о ней мы расскажем позже). Это и не удивительно, ведь за последние 90 лет технология значительно усовершенствовалась, и сегодня производители приборов ночного видения предлагают гаджеты следующих поколений Gen 2+ и Gen 3.

Устройства, которые можно отнести к Gen 2+, способны усиливать попадающий в них свет в 80 тыс. раз, а устройства "цифрового" поколения Gen 3 работают по другому принципу: вместо оптического увеличения используется матрица, чувствительная к ИК-излучению (правда, в полной темноте без ИК-подсветки они работать не могут).

Изображение, получаемое от ПНВ Фото: Иллюстративное фото

Разработка приборов ночного видения в мире

Немецкие ученые первыми в мире добились весомых результатов развитии техники ночного видения. Уже в 1939 году в немецкой армии появились первые образцы ПНВ. Считается, что к концу Второй мировой войны немцы имели на вооружении не менее 1000 приборов, в том числе 50 стационарных ПНВ для танков "Пантера" и 310 переносных комплексов "Вампир" для пехотинцев Вермахта. По неподтвержденным данным, ночная атака на Берлин, в ходе которой советская армия якобы применила мощные прожекторы и ослепила немецких солдат, на самом деле ослепила приборы ночного видения, выведя их из строя. Считается, что такой "маневр" сделал атаку удачной.

После Второй мировой войны западные ученые и специалисты из СССР также занялись развитием технологии, которая давала преимущества в ночных боях и в условиях плохой видимости (туман, пасмурная погода, метель, сильный дождь). Так, к середине 1950-х годов был совершен прорыв, когда советские разработчики представили ночной стрелковый прицел НСП-2, который можно было устанавливать на автомат Калашникова, пулемет Дегтярева, противотанковый гранатомет РПГ-2 и другие типы оружия. Достижением стала миниатюризация ПНВ. Вес всего комплекта, входящего в состав походного снаряжения, составлял 16 кг, а вес самого прицела в боевом положении — 4,9 кг. НСП-2 поставлялись в страны Варшавского договора.

В 70-е годы инженеры, работающие в американской компании Optical Magnification, смогли усилить свет в 20 тыс. раз, что сделало получаемое изображение более четким. Это стало новым шагом в развитии технологии, после чего устройства второго поколения — прицелы и очки ночного видения, — начали производить большими тиражами. К тому же они стали еще более компактными и носимыми.

Прибор ночного видения, работающий на основе технологии ENVG-B

Что могут приборы ночного видения сегодня

В зависимости от целей использования приборов НВ, специалисты делят их на поколения — Gen 1, Gen 2, Gen 3. Это весьма условная классификация, обусловленная развитием технологии, так как принцип их работы остался прежним — усиление слабого света от слабых источников. На сегодняшний день, как мы уже говорили ранее, существуют 3 поколения приборов ночного видения и на подходе — так называемое четвертое поколение. Сравнивать устройства разных поколений особого смысла нет, поскольку каждое из них до сих пор применяется на практике. Но интересно, что устройства, принадлежащие к разным поколениям, развивались и совершенствовались независимо друг от друга. В результате модели с улучшенными характеристиками базового поколения получают плюс, например, выше в этом материале мы упоминали аппараты поколения Gen 2+.

Особый интерес представляют гаджеты Gen 4, в конструкции которых используются фотокатоды из арсенида галлия и сложная система синхронизации напряжения. По сути, это преобразователи третьего поколения, которые имеют улучшенные характеристики за счет удаления ионно-барьерной пленки. Кроме того, увеличение чувствительности приборов резко сократило срок службы оптического увеличения — до 1000 часов. Эта технология получила название Filmless Gen 3, или "беспленочная". Хотя некоторые производители приборов ночного видения предпочитают использовать термин "Gen 4" — чисто в рекламных целях.

Сравнение работы ПНВ третьего и четвертого поколений

Внимание привлекает и гаджет от компании L3Harris, работающий на основе иной технологии — Enhanced Night Vision Goggle–Binocular (ENVG-B). Разработчики этой модели очков ночного видения заменили стандартные зеленые трубки на белые и теперь военные могут рассмотреть весьма детально людей и объекты, очерченные светящимся контуром.

Технология ENVG-B предполагает использование трубки с белым люминофором, а не с зеленым. Именно белый люминофор обеспечивают лучшую контрастность, по словам военных, тестировавших очки НВ. В результате можно увидеть людей, их снаряжение и их оружие, четко выделенные на темном фоне.

Новое устройство оснащено системой дополненной реальности. Это позволяет солдатам "удаленно" просматривать цели через прицел оружия. Пока что гаджетом пользуются военные, но не исключено, что устройство в будущем начнут продавать охотникам. Дело в том, что подобные технологии не регулируются, несмотря на опасения, что они могут быть использованы для внутреннего терроризма или экспортированы в те страны, где смогут представлять угрозу национальной безопасности.

Роль ПНВ в российско-украинской войне

ВСУ имеют преимущество перед ВС РФ на поле боя в ночное время, так как имеют на вооружении разные ПНВ — очки, прицелы, БПЛА, оснащенное тепловизионными датчиками. Некоторые эксперты полагают, что РФ не может оснастить свои войска тепловизорами, очками и прицелами в должном количестве и должного качества, так как против страны-агрессора введены жесткие санкции. Кроме того, такое устройства стоят довольно дорого и "просто так" закупить их большими партиями представляется невозможным.

Аналитики Института изучения войны изучили множество видеоконтента с передовой, который явно свидетельствует об эффективности защитников Украины во время ночных атак. Они отмечают, что гаджеты дают украинским военным как тактическое, так и оперативное преимущество. В то же время эксперты подчеркивают, что у ВС РФ и до военных действий на территории Украины не было передового оборудования ночного видения.