БПЛА Watchkeeper X модернизировали: на что теперь способен улучшенный беспилотник

Румыния собирается усилить свой "парк" беспилотников и добавить к турецким TB2 еще и израильские Watchkeeper X.

Для закупки новых разведывательных БПЛА из бюджета страны уже выделено $180 млн. Журналисты DefenseNews побеседовали с представителем компанией-разработчиком Elbit Systems на Парижском авиасалоне.

По условиям контракта, Румыния получит к 2025 году первые три беспилотника израильского производства, а чуть позже к ним прибавится еще четыре штуки этих БПЛА. Это будут модернизированные версии дрона Watchkeeper X с дополнительными возможностями в виде мультиспектральной, электрооптической полезной нагрузки Spectro XR, а также новыми функциями связи и радара.

"Контракт с Румынией мы рассматриваем как возможность входа на рынок стран НАТО, особенно в Европе, где вопрос производства дронов встал очень остро, в связи с агрессией России против Украины", — заявил представитель Elbit Systems журналистам.

Watchkeeper X — это дрон с двойной полезной нагрузкой, который можно использовать для выполнения разведывательных и тактических задач, а также для наблюдения за морем и сушей. Это экспортный вариант модели британской армии, производимый совместным предприятием Elbit (Израиль) и Thales UK (Великобритания) и основанный на израильской серии Hermes.

Впрочем, беспилотник не раз критиковали эксперты, ведь было зафиксировано несколько падений Watchkeeper X в разных уголках мира, но в компании утверждают, что это "общие проблемы" для всей индустрии.

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