Возможно, в моделях Ford появится люк для дронов: что задумал автопроизводитель

Компания зарегистрировала соответствующий патент на свою необычную конструкцию крыши машины.

Волну популярности дронов в свою пользу собирается использовать один из крупнейших автоконцернов в мире – Ford запатентовал специальный люк для беспилотников, сообщает DroneDJ.

Согласно публикации заявки 17/544535 Патентного ведомства США — детройтская автомобильная компания работает над системой, которая позволит водителям выполнять функции операторов дронов как при взлете, так и приземлении используя крыши своих легковых и грузовых автомобилей на стоянке или в движении.

Судя по иллюстрациям к патенту, конструкция для крепления дрона может представлять собой механизм, который монтируется к люку. Верхняя часть панели люка также может быть доступна из кабины транспортного средства, так что пользователь может разместить дрон на крыше, находясь внутри кабины. Дополнительную панель люка также можно использовать не только для хранения дронов, но и для других целей.

Загадочный механизм для крепления дрона к крыше автомобиля Ford Фото: Ford

Вполне возможно, что разработчики картографических, геодезических карт могут использовать съемный люк для работы не выходя из машины. Но такой механизм пригодится и обычным водителям, которые с помощью БПЛА смогут обследовать длину затора, например, а затем выбрать другой маршрут при необходимости.

Пока что в компании никак не комментирует этот патент. Так что остается неизвестным, насколько быстро подобные конструкции появятся в автомобилях автоконцерна.

Ранее Фокус писал, что компания Ford планирует создать собственную сеть сервисных беспилотников. Они помогут подзаряжать севшие аккумуляторы в автомобилях, причем смогут делать это самостоятельно.