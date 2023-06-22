Вертолеты ВВС Украины оснастят уникальными датчиками: как они защитят от ракет ВС РФ

Первые 16 украинских вертолетов немецкими датчиками от Hensoldt оснастит чешская компания LOM PRAHA.

Компания Hensoldt, поставщик сенсорных военных решений подписала контракт, по которому обеспечит вертолеты Вооруженных сил Украины самыми современными сенсорными технологиями обнаружения и самозащиты, сообщает Defense-Aerospace. Заказ включает 16 сенсорных решений AMPS (бортовая противоракетная система), а сумма заказа неизвестна, но "находится в диапазоне миллионов с двузначным числом", сказали журналистам источники в компании.

По условиям соглашения Hensoldt предоставит свои самые лучшие датчики, а установкой на украинские военные вертолеты займется чешский системный интегратор LOM PRAHA.

Бортовая противоракетная система Hensoldt представляет собой гибкую автономную систему самозащиты для вертолетов и самолетов. Ее модульная конструкция позволяет легко конфигурировать AMPS в соответствии с конкретными эксплуатационными требованиями и для различных профилей задач.

Расположение на вертолете сенсорных датчиков AMPS от Hensoldt Фото: Hensoldt

Частями AMPS являются датчик обнаружения запуска ракет (MILDS), усовершенствованный блок управления и отображения (ACDU) и система активного подтверждения (MACS), которая определяет дальность и скорость обнаруженных ракет и устраняет ложные тревоги. Существующие системы выдачи контрмер (CMDS) на вертолетах могут продолжать работать с текущей конфигурацией AMPS.

Военные эксперты отмечают, что значительный процент потерь самолетов и вертолетов в бою обычно вызван применением ракет с инфракрасным наведением (ИК ЗРК). Кроме того, лазерные и радиолокационные угрозы становятся все более распространенными в районах боевых действий. Для надежного обнаружения этих угроз AMPS можно оснастить системами предупреждения о ракетах, лазерах и радарах, чтобы обеспечить наилучшую возможную защиту за счет быстрого обнаружения.

Hensoldt уже защищает более 2000 различных самолетов и вертолетов с помощью AMPS по всему миру.

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