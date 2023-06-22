Стелс и лазеры: как и когда истребители США и КНР применят "космическое оружие"

Военный эксперт дал свой прогноз относительно будущих воздушных боев между США и Китаем, описав оснащение истребителей следующего поколения.

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Инженеры армий США и КНР вот уже много лет работают над тем, что бы уже здесь, на Земле, применить в военных технологиях космические наработки и использовать их для боевых истребителей, пишет в своем материале для Warrior Maven президент центра военной модернизации Крис Осборн. По его мнению, главная ставка будет сделана на радиолокационный камуфляж, скорость и лазеры.

Нюансы оснащения истребителей лазерами

Исследовательская лаборатория ВВС США на сегодня добилась быстрого прогресса в разработке лазерного оружия для наземного и воздушного применения и активно экспериментирует в этой сфере. Инженерам вроде бы даже удалось решить главную проблему хранения большого количества энергии для лазерных установок в относительно небольшом корпусе самолетов.

Скорее всего, сначала лазеры будут стрелять с более крупных грузовых самолетов, таких как C-130, а затем перейдут на более мелкие и быстрые истребители. Это может позволить разработчикам использовать технологический прогресс для возможного применения на истребителях F-35.

Наверняка, ВВС США испытает первые лазерные установки на большом C-130 Фото: U.S. Air Force

От США не отстают и в КНР, уделяя особое внимание лазерам. И хотя о подобных разработках там мало что известно из-за тотальной секретности, в этом году газета, поддерживаемая китайским правительством, выдвинула идею, что лучший истребитель J-20 ВВС НОАК вскоре может получить лазерное оружие, "чтобы уничтожать вражеские самолеты и наземные цели".

Похоже, в Китае тоже удалось оптимизировать соотношение необходимой энергии для лазерных установок с блоками ее хранения в корпусе самолета. Интересно, что китайская газета Global Times сообщает, что ВВС НОАК работают над внешней "лазерной капсулой", чтобы и оружие, и батарея находились за бортом истребителя.

Преимущество лазерного оружия и вопрос камуфляжа

Реактивные истребители с лазерным вооружением могут создать беспрецедентное боевое преимущество для армии страны, учитывая, что лазерный луч поражает цель со скоростью света и при этом позволяет самолету не быть обнаруженным.

Даже привычные F-16 можно оснастить лазерной установкой Фото: Соцсети

Однако можно ли интегрировать лазерное оружие в истребитель-невидимку 5-го поколения без ущерба для его малозаметности? И если верить китайской прессе о "внешней лазерной капсуле", то это никак не способствует маскировке самолета от средств РЭБ. Ведь выступающие конструкции не будут генерировать сильный сигнал для радара противника.

С другой стороны, если в КНР хотят оснастить подобными капсулами уже привычные истребители J-10, чьи характеристики и методы борьбы с ними хорошо известны США, то для истребителя 5-го поколения J-20 необходимо сделать все, что бы лазерный блок находился внутри корпуса. В США эту задачу четко осознают, поэтому сделают все, чтобы лазерные пушки и энергетические блоки находились именно внутри корпуса обеспечивая режим стелс для самолета.

Прогресс технологий и масштаб производства

Одно прямо пропорционально зависит от другого, утверждает в своем материале военный эксперт. Чем быстрее Китай поставит на поток истребители 5-го поколения, тем больше и быстрее инженерам США придется работать, буквально в нон-стоп режиме. Это работает и в обратную сторону, конечно.

А темпы наращивания производства J-20 могут быть значительными, учитывая известную способность Китая к массовому производству с его промышленной базой, отмечает Крис Осборн. Это вполне вероятно "на карандаше" у Пентагона, потому что, независимо от того, сможет ли J-20 конкурировать с F-35, количество самолетов 5-го поколения у ВВС Китая имеет большое значение. Чем больше у Китая J-20, тем большую угрозу могут представлять ВВС НОАК.

Китайский J-20 главный конкурент американского F-35 Фото: Соцсети

Масштабы и темпы наращивания производства J-20, возможно, еще неясны, однако намерения и производственные мощности, похоже, уже есть. Учитывая консенсус в отношении того, что принцип Сунь-Цзы "масса имеет значение" по-прежнему весьма актуален и важен в современной войне, Китаю потребуется большое количество J-20, чтобы действительно бороться за превосходство в воздухе как в глобальном, так и в чисто региональном смысле.

Но если J-20 не сможет конкурировать с американским F-35, когда речь идет о дальности обнаружения, точности наведения и многоцелевом господстве в воздухе, то наличие большего количества самолетов не поможет КНР. Например, если дальнобойные высокоточные датчики F-35 увидят J-20 до того, как они сами будут обнаружены, тогда один F-35 может уничтожить всю группу J-20, подводит итог эксперт в своем материале.

Ранее Фокус писал, что лазерное оружие HELMA-P впервые испытали на корабле: будет "жечь" дроны и суда.