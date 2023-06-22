Стелс і лазери: як і коли винищувачі США та КНР застосують "космічну зброю"

Військовий експерт дав свій прогноз щодо майбутніх повітряних боїв між США і Китаєм, описавши оснащення винищувачів наступного покоління.

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Інженери армій США і КНР ось уже багато років працюють над тим, щоб уже тут, на Землі, застосувати у військових технологіях космічні напрацювання і використовувати їх для бойових винищувачів, пише у своєму матеріалі для Warrior Maven президент центру військової модернізації Кріс Осборн. На його думку, головна ставка буде зроблена на радіолокаційний камуфляж, швидкість і лазери.

Нюанси оснащення винищувачів лазерами

Дослідницька лабораторія ВПС США на сьогодні домоглася швидкого прогресу в розробці лазерної зброї для наземного та повітряного застосування й активно експериментує в цій сфері. Інженерам начебто навіть вдалося розв'язувати головну проблему зберігання великої кількості енергії для лазерних установок у відносно невеликому корпусі літаків.

Найімовірніше, спочатку лазери стрілятимуть з більших вантажних літаків, таких як C-130, а потім перейдуть на дрібніші та швидші винищувачі. Це може дозволити розробникам використовувати технологічний прогрес для можливого застосування на винищувачах F-35.

Напевно, ВПС США випробує перші лазерні установки на великому C-130 Фото: U.S. Air Force

Від США не відстають і в КНР, приділяючи особливу увагу лазерам. І хоча про подібні розробки там мало що відомо через тотальну секретність, цього року газета, підтримувана китайським урядом, висунула ідею, що найкращий винищувач J-20 ВПС НВАК незабаром може отримати лазерну зброю, "щоб знищувати ворожі літаки та наземні цілі".

Схоже, в Китаї теж вдалося оптимізувати співвідношення необхідної енергії для лазерних установок із блоками її зберігання в корпусі літака. Цікаво, що китайська газета Global Times повідомляє, що ВПС НВАК працюють над зовнішньою "лазерною капсулою", щоб і зброя, і батарея перебували за бортом винищувача.

Перевага лазерної зброї та питання камуфляжу

Реактивні винищувачі з лазерним озброєнням можуть створити безпрецедентну бойову перевагу для армії країни з огляду на те, що лазерний промінь вражає ціль зі швидкістю світла і водночас дає змогу літаку не бути виявленим.

Навіть звичні F-16 можна оснастити лазерною установкою Фото: Соцмережi

Однак чи можна інтегрувати лазерну зброю у винищувач-невидимку 5-го покоління без шкоди для його малопомітності? І якщо вірити китайській пресі про "зовнішню лазерну капсулу", то це ніяк не сприяє маскуванню літака від засобів РЕБ. Адже конструкції, що виступають, будуть генерувати сильний сигнал для радара противника.

З іншого боку, якщо в КНР хочуть оснастити подібними капсулами вже звичні винищувачі J-10, чиї характеристики та методи боротьби з ними добре відомі США, то для винищувача 5-го покоління J-20 необхідно зробити все, щоб лазерний блок перебував усередині корпусу. У США це завдання чітко усвідомлюють, тому зроблять все, щоб лазерні гармати та енергетичні блоки перебували саме всередині корпусу, забезпечуючи режим стелс для літака.

Прогрес технологій і масштаб виробництва

Одне прямо пропорційно залежить від іншого, стверджує у своєму матеріалі військовий експерт. Що швидше Китай поставить на потік винищувачі 5-го покоління, то більше і швидше інженерам США доведеться працювати, буквально в нон-стоп режимі. Це працює й у зворотний бік, звісно.

А темпи нарощування виробництва J-20 можуть бути значними, враховуючи відому здатність Китаю до масового виробництва з його промисловою базою, зазначає Кріс Осборн. Це цілком імовірно "на олівці" у Пентагону, тому що, незалежно від того, чи зможе J-20 конкурувати з F-35, кількість літаків 5-го покоління у ВПС Китаю має велике значення. Чим більше у Китая J-20, тим більшу загрозу можуть становити ВПС НВАК.

Китайський J-20 головний конкурент американського F-35 Фото: Соцмережi

Масштаби й темпи нарощування виробництва J-20, можливо, ще неясні, проте наміри та виробничі потужності, схоже, вже є. З огляду на консенсус щодо того, що принцип Сунь-Цзи "маса має значення", як і раніше, вельми актуальний і важливий у сучасній війні, Китаю знадобиться велика кількість J-20, щоб справді боротися за перевагу в повітрі як у глобальному, так і в суто регіональному сенсі.

Але якщо J-20 не зможе конкурувати з американським F-35, коли йдеться про дальність виявлення, точність наведення і багатоцільове панування в повітрі, то наявність більшої кількості літаків не допоможе КНР. Наприклад, якщо далекобійні високоточні датчики F-35 побачать J-20 до того, як їх самих виявлять, тоді один F-35 може знищити всю групу J-20, підбиває підсумок експерт у своєму матеріалі.

Раніше Фокус писав, що лазерну зброю HELMA-P уперше випробували на кораблі: буде "випалювати" дрони та судна.