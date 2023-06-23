Подлодка "Титан" каждый раз теряла связь после погружения: откровение бывшего пассажира

Сценарист Майк Рейсс четыре раза спускался под воду на батискафе OceanGate и уверяет, что компания предупреждала о риске гибели перед каждым путешествием.

Подводная лодка "Титан" компании OceanGate Expeditions уже неоднократно теряла связь после погружения, в том числе во время рейсов к "Титанику". Об этом телеканалу CNN сообщил сценарист и продюсер Майк Рейсс, известный по мультсериалу "Симпсоны".

Майк Рейсс утверждает, что четыре раза пользовался услугами OceanGate и погружался под воду вместе с батискафом "Титан": три раза у берегов Нью-Йорка, а один — к обломкам затонувшего лайнера "Титаник". Каждый раз связь с надводным кораблем на некоторое время терялась, но потом всегда восстанавливалась. Как считает продюсер, виноваты не дефекты подлодки, а сама вода, мешающая технологиям как следует работать на большой глубине.

Майк Рейсс добавил, что его предупредили об опасности погружения к "Титанику" — вероятность гибели несколько раз упоминалась в документе — отказе от ответственности, который OceanGate заставила подписать. При этом организаторы экспедиций всегда очень серьезно относились к вопросам безопасности и не рисковали жизнями пассажиров.

"Мы совершили одно погружение — как только связь прервалась, мы сразу вернулись на поверхность. Мы отправились посмотреть на подводную лодку недалеко от берега Нью-Йорка. Пассажиры увидели ее на одну секунду, и они сказали: "Мы возвращаемся наверх. Мы не должны быть так глубоко. Так что они не сорвиголовы", — рассказал Майк Рейсс.

Как отметил Business Insider, из-за высокой плотности молекул вода поглощает электромагнитные волны, что мешает работе радаров и GPS — обычные приборы связи отключаются на большой глубине. В то же время, вода хорошо проводит звук, и он распространяется на тысячи километров без потери мощности.

Профессор Австралийского центра полевой робототехники Сиднейского университета Стефан Уильямс написал в The Conversation, что для связи с подводной лодкой использовали транспондер — специальное устройство, передающее акустические сигналы через толщу воды. С его помощью короткие сообщения передаются с надводного корабля и обратно, но объем информации сильно ограничен.

Ранее писали о проблемах конструкции подводного аппарата "Титан". Эксперты считают, что батискаф не был готов к погружению на глубину 3,8 км, где покоятся обломки "Титаника", поскольку многие элементы оказались слишком простыми и ненадежными. Во время испытаний, свидетелем которого стал журналист телеканала CBS Дэвид Пог, подлодка также потеряла связь с кораблем примерно на 5 часов.

Сообщалось также, что субмарина "Титан" управлялась игровым контроллером Logitech G F710 за $40. Гендиректор Oceangate Стоктон Раш продемонстрировал устройство журналисту Дэвиду Погу.