Трагедия "Титана": затонувший батискаф обрушил акции Logitech из-за геймпада

Информация о том, что подводная лодка управлялась контроллером Logitech F710, привела к снижению курса на 3,6%. Впрочем, падение акций началось еще до потери экспедиции к "Титанику".

Акции производителя компьютерной периферии и устройств для геймеров компания Logitech за сутки упали на 3,6% в связи с крушением батискафа "Титан", в районе затонувшего "Титаника". Об этом 22 июня сообщило издание MarketWatch.

Данный батискаф был построен американской компанией OceanGate с применением оборудования – пластикового геймпада Logitech G Wireless Gamepad F710, который использовался для управления подводным аппаратом. Именно эта новость вызвала падение курса акций Logitech на 3,6% за день.

Данное снижение курса акций не стало однозначной негативной динамикой, поскольку к концу того дня акции компании поднялись в цене на 2,5%, хотя общее сальдо осталось отрицательным. К тому моменту уже были найдены фрагменты батискафа "Титан" и появилось заявление о гибели пяти человек: экипажа и пассажиров.

Исходя из графика, подобного падения акций не было с марта 2023 года, хотя резкое снижение цены началось еще 13-14 июня, то есть до сообщения о потери связи с экипажем "Титана".

Падение акций Logitech началось до трагедии с 14 июня Фото: Скриншот

Предыстория участия компании Logitech в проекте OceanGate еще прошлой осенью была поведана телекомпанией CBS в рамках интервью с главой и соучредителем компании OceanGate Стоктоном Рашем. Он рассказал, что манипулятор Gamepad F710 стоимостью всего $30 используется для управления батискафом "Титан", а также продемонстрировал устройство корреспонденту телекомпании. 21 июня СМИ напомнили об этом, связав применение геймпада Logitech с потерей экспедиции OceanGate.

Использование игровых манипуляторов для управления сложной техникой по типу бурильных установок компании The Boring Company Илона Маска или систем вооружения, которые применяются в ВМС США – это известная практика, сообщает издание The Verge. Несмотря на это, котировки акций Logitech продолжают падать, и на момент написания новости снизились еще на 0,11%.

Трагедия на батискафе "Титан"

Напомним, 19 июня стало известно, что в Атлантическом океане неподалеку от места крушения "Титаника" пропал подводный батискаф, осуществлявший подводные туристические поездки и погружения к месту затонувшего лайнера. Канадская береговая охрана сообщила, что спасательной операцией руководит Бостонский региональный координационный центр.

20 июня один из членов экипажа — ирландский исследователь Рори Голден, вышел на связь и написал в посте в Facebook, что с ним все в порядке.

22 июня телеканал NBC информировал о критической ситуации с батискафом из-за нехватки кислорода, а поисковая операция находилась на пределе своих возможностей.

23 июня Береговая охрана США объявила, что все пассажиры погибли мгновенно в результате взрыва. Обломки, найденные на глубине около 3,8 км, соответствуют "катастрофической потере давления в камере".