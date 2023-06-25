Трагедия у "Титаника": Канада взялась расследовать катастрофу подлодки "Титан"

Канадские следователи отправятся в Сент-Джонс, Ньюфаундленд и Лабрадор для сбора данных. Судно Polar Prince под канадским флагом доставило батискаф к месту погружения.

Канада начинает расследование катастрофы подлодки "Титан" компании OceanGate Expeditions, которая потеряла связь после погружения к "Титанику". Об этом заявил Совет по безопасности на транспорте страны.

Группа следователей отправляется в Сент-Джонс, Ньюфаундленд и Лабрадор, чтобы собрать информацию, провести интервью и оценить последствия.

"В ближайшие дни мы будем координировать нашу деятельность с другими заинтересованными ведомствами", — указали в совете.

Глава транспортного совета Кэти Фокс заметила, что судно Polar Prince под канадским флагом перевозило батискаф "Титан" к месту погружения. Оно вышло из канадского порта и проследовало в международные воды.

Фокс заявила о понимании международного интереса к случившемуся с "Титаном" и будет делиться информацией с другими агентствами — Национальным советом по безопасности на транспорте США и Береговой охраной.

"Голосовые записи и свидетельские показания защищены законодательством Канады. Наше расследование будет идти туда, куда нас ведут улики. Мы не хотим дублировать усилия, мы хотим сотрудничать", — заключила она.

Напомним, что режиссер фильма "Титаник" 1997 года Джеймс Кэмерон говорил о сходстве двух загадочных катастроф. По его словам, совпадения были "удивительные и сюрреалистические".

Американская газета Wall Street 23 июня писала, что ВМС США зафиксировали вероятный взрыв батискафа "Титан". Подводная лодка пропала 19 июня в Атлантическом океане.