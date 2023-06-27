Робот Odysseus 6K ищет обломки пропавшей подлодки "Титан": как он поможет следствию (видео)

Odysseus 6K первым обнаружил предполагаемое место взрыва, усеянное обломками подводного аппарата, который отправился к затонувшему "Титанику". Сейчас он продолжает исследование, которое продлится около недели.

Исследователи ищут обломки и жертв крушения подводного аппарата Titan ("Титан") в Атлантическом океане с помощью глубоководного робота Odysseus 6K. Об этом сообщил телеканал CBS News, ссылаясь на сообщения американских властей.

Что известно о роботе Odysseus 6K

В четверг, 22 июня, дистанционно управляемый аппарат Odysseus 6K обнаружил на дне океана поле обломков, которое указывает на место взрыва батискафа "Титан". Робот принадлежит компании Pelagic Research Services, которая сотрудничает с Советом по безопасности на транспорте Канады и Береговой охраной США и надеется извлечь останки пропавшей подводной лодки.

Специалисты запускают Odysseus 6K с корабля Horizon Arctic в Северной Атлантике. Аппарат погружается со скоростью 25 м/мин. и может проводить под водой до 75 мин. в зависимости от условий, максимальная скорость движения составляет 35 м/мин., а глубина — 6 км. Работу затрудняют неспокойная погода, сильные течения, замутнение воды и плохое освещение, поскольку они снижают видимость.

Робот Odysseus 6K спускают для поиска обломком подлодки "Титан" Фото: Facebook

В воскресенье, 25 июня, Odysseus 6K совершил четвертую экспедицию к морскому дну. По данным The Conversation, робот ведет поиски на глубине около 1800 м примерно в 600 км от берега, он может записывать или передавать на поверхность видео и показания датчиков. В компании Research Services сообщили телеканалу CNN, что миссия продлится еще около недели, однако не раскрыла, удалось ли уже найти какие-то важные части "Титана".

Проблемы робота Odysseus 6K

Как заявил Эд Кассано, руководитель проекта по подводным объектам на борту канадского судна Horizon Arctic, робот уже успешно исследовал объекты, представляющие интерес, в соответствии с указаниями бортового аварийно-спасательного персонала, однако когда спустился на 4 км (примерно на такой глубине покоятся останки лайнера "Титаник"), то исследователи столкнулись с серьезными проблемами, мешающими выполнить операцию.

"Текущая фаза извлечения является очень сложной и рискованной, особенно на такой глубине. Учитывая непрерывную работу при невероятном атмосферном давлении, температуре и стрессах окружающей среды, это свидетельствует о мастерстве команды и хорошей конструкции Odysseus", — высказался представитель Pelagic Research Services Джефф Махони.

В комментарии CNN он добавил, что обломки "Титана", вероятнее всего, будут слишком тяжелыми, чтобы Odysseus 6K смог поднять их на поверхность самостоятельно. Для этого Pelagic Research Services должны объединить усилия с другой компанией — Deep Energy.

Главный следователь капитан Джейсон Нойбауэр объяснил, что власти хотят собрать на месте катастрофы улики, чтобы провести официальное слушание в отношении компании OceanGate, владеющей "Титаном", и определить причину его взрыва. Следствие предполагает, что организация могла умышленно нарушить закон, проявив некомпетентность и халатность при отправке экспедиции к месту крушения "Титаника".

19 июня появилась информация о потере связи с экипажем подлодки "Титан", принадлежащей компании OceanGate Expeditions. Известно, что пять человек отправились на ней к затонувшему кораблю "Титаник".

22 июня исследователи нашли обломки, указывающие на взрыв батискафа "Титан" рядом с Титаником. Как заявили в Береговой охране США, специалисты изучают ситуацию.

Эксперты считают, что причиной гибели "Титана" могли стать дефекты корпуса. Компанию OceanGate Expeditions неоднократно предупреждали о недостатках, которые могут привести к гибели экипажа и пассажиров.