До сих пор есть загадки: BILD смоделировал гибель подводной лодки "Титан" (видео)

Судя по обломкам, лодка не выдержала давление воды и разрушилась. Все пять человек на борту погибли мгновенно.

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Специалисты разработали анимационное видео, иллюстрирующее трагическую гибель туристической подводной лодки, которая отправлялась к останкам "Титаника" в рамках элитного круиза. Анимацию 26 июня представил немецкий таблоид Bild.

Как рассказали журналисты, судя по обнаруженным обломкам, корпус подводной лодки не выдержал давления воды, что привело к ее разрушению всего за несколько секунд. Все пять человек, находившихся на борту, погибли мгновенно.

Остается неясным, на какой глубине произошла трагедия и какова ее причина. Связь с подводной лодкой была потеряна в понедельник вечером, и до сих пор неясно, погибла ли она тогда или в более поздний момент, отмечает издание.

Пропала связь: Батискаф вез туристов к затонувшему "Титанику" и исчез — что известно

19 июня стало известно о потери связи с экипажем батискафа "Титан", который доставлял туристов к затонувшему лайнеру "Титаник" в 1912 году. Батискаф исчез в Атлантическом океане.

Позднее Береговая охрана США сообщила, что на борту батискафа находилось пять человек, у которых был запас кислорода на 96 часов.

СМИ передали, что один из членов экипажа пропавшего батискафа, ирландский исследователь Рори Голден, связался и опубликовал сообщение в социальных сетях, где сообщил, что все находятся в безопасности. Он также просил не делать предположений о составе команды. Однако сообщение указывало на ограниченные возможности связи после его публикации в Интернете.

22 июня телеканал NBC сообщил о критической ситуации с батискафом из-за нехватки кислорода, а поисковая операция пришла к пределу своих возможностей. Прогнозировалось, что запас кислорода может быть исчерпан в течение суток.

23 июня Береговая охрана США объявила, что все пассажиры погибли мгновенно в результате взрыва. Найденные обломки на глубине около 12 500 футов свидетельствуют о "катастрофической потере давления в камере".