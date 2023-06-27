Не гребешь, но плывешь: нательный скутер поможет двигаться быстрее под водой (видео)

Производитель дронов HighGreat начал сбор денег на гаджет для дайверов Seakool D2.

Обычно подводные скутеры нужно держать перед собой в руках, но компания HighGreat, которая занимается дронами, разработала так называемый нательный скутер, сообщает New Atlas. С помощью специальных креплений он размещается на бедрах и помогает ускориться под водой с помощью лопастей и электромотора, так что руки пловцов остаются свободными.

Seakool D2 представляет собой большой ремень, оснащенный кнопочным блоком управления и съемной литий-полимерной батареей. От пояса с обеих сторон отходят два электрических двигателя, которые крепятся ремнями к бедрам. Каждое подруливающее устройство обеспечивает тягу в 13 кг, что позволяет развивать заявленную максимальную скорость 7,2 км/ч, что очень неплохо для обычного пловца. Компания обещает, что одного заряда батареи хватит для поддержания этой скорости в течение 33 мин.

Устройство Seakool D2 крепится на поясе Фото: Скриншот

Впрочем, чтобы продлить удовольствие можно переключиться в более медленный режим (5,5 км/ч) и тогда ресурса аккумулятора хватит на целый час. А если еще замедлиться (до 3,5 км/ч), то устройство позволит вам чуть быстрее плыть под водой целых 2 ч.

Seakool D2 позволяет переключать режимы скорости для экономии батареи Фото: Скриншот

Все эти скоростные характеристики указаны для среднестатистического пловца весом в 80 кг, но если человек весит больше или меньше, то, естественно, показатели автономности будут другими. Однако разработчики предлагают и усиленный вариант Seakool D2 сразу с двумя батареями, которые повышают автономность. Вся установка — со стандартной одиночной батареей — весит 6 кг, что не сильно ощущается под водой, но на берегу вес сразу даст о себе знать.

Пока что проект собирает деньги на платформе Indiegogo и если у компании все получится, то Seakool D2 поступит в продажу по предзаказу за $998. Планируемая розничная цена составляет $1689.

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