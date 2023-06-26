Робопса с огнеметом хотят продавать всем подряд: сколько будет стоить устройство (видео)

Четвероногий робот называется "Термонатор", но создатели не позиционируют его как оружие.

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Компания Throwflame продает собаку-робота, у которой на спине прикреплен настоящий огнемет, способный выстреливать струей пламени на 10 метров, сообщает The Byte. Специалисты оценивают этого робота где-то в $4500.

Футуристичного робопса назвали "Термонатор", а если он попадет не в те руки – жди беды, говорят критики, которые выступают против намерений компании продавать робота всем желающим. Однако сами разработчики не считают свое создание именно оружием, они позиционируют робопса как инструмент для спецэффектов, ведь Throwflame активно занимается такими системами для киноиндустрии.

Судя по всему, носителем огнемета выбрана модель робопса Unitree Go1 – не слишком большой "четвероногий" робот, хотя создатели могли бы использовать более крупную "особь" от Boston Dynamics, и тогда бы огнемет был более дальнобойным и мощным. Впрочем, Возможно, инженеры и хотели бы использовать модель Spot, но Boston Dynamics строго запрещает оснащать своих роботов оружием.

Модель Unitree Go1 стоит относительно не дорого, в отличие от собаки Boston Dynamics Фото: Скриншот

Не стоит забывать, что Spot производства Boston Dynamics – дорогая игрушка, которая стоит около $70 тыс., а модель Go1 обойдется максимум в $3500. Сам огнемет ARC стоит где-то $900 -1000 долларов, что приводит нас к итоговой сумме в районе $4500 дополнительно. Просто компания все никак не может объявить стоимость своего робопса, но специалисты уже делают вот такие подсчеты.

Интересный факт: в США почти нет запрета на огнеметы. Только в штате Мэриленд ими запрещено пользоваться, а в Калифорнии требуется лицензия.

Throwflame уже открыла предварительную регистрацию в лист ожидания и обещает отправить необычного робота всем желающим уже в третьем квартале этого года. Интересно, как собаку доставят за пределы США и что на это скажет местная таможня.

Ранее Фокус писал, что в Сингапуре будут работать настоящие робокопы: зачем это понадобилось.