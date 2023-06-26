Робопса з вогнеметом хочуть продавати всім підряд: скільки коштуватиме пристрій (відео)

Чотириногий робот називається "Термонатор", але творці не позиціонують його як зброю.

Related video

Компанія Throwflame продає собаку-робота, у якого на спині прикріплений справжній вогнемет, здатний вистрілювати струменем полум'я на 10 метрів, повідомляє The Byte. Фахівці оцінюють цього робота десь у $4500.

Футуристичного робопса назвали "Термонатор", а якщо він потрапить не в ті руки — чекай біди, кажуть критики, які виступають проти намірів компанії продавати робота всім охочим. Однак самі розробники не вважають своє створення саме зброєю, вони позиціонують робопса як інструмент для спецефектів, адже Throwflame активно займається такими системами для кіноіндустрії.

Судячи з усього, носієм вогнемета обрано модель робопса Unitree Go1 — не надто великий "чотириногий" робот, хоча творці могли б використати більшу "особину" від Boston Dynamics, і тоді б вогнемет був більш далекобійним і потужним. Утім, можливо, інженери й хотіли б використати модель Spot, але Boston Dynamics суворо забороняє оснащувати своїх роботів зброєю.

Модель Unitree Go1 коштує відносно недорого, на відміну від собаки Boston Dynamics Фото: Скриншот

Не варто забувати, що Spot виробництва Boston Dynamics — дорога іграшка, яка коштує близько $70 тис., а модель Go1 обійдеться максимум у $3500. Сам вогнемет ARC коштує десь $900-1000 доларів, що приводить нас до підсумкової суми в районі $4500 додатково. Просто компанія все ніяк не може оголосити вартість свого робопса, але фахівці вже роблять ось такі підрахунки.

Цікавий факт: у США майже немає заборони на вогнемети. Тільки в штаті Меріленд ними заборонено користуватися, а в Каліфорнії потрібна ліцензія.

Throwflame вже відкрила попередню реєстрацію в лист очікування і обіцяє відправити незвичайного робота всім охочим уже в третьому кварталі цього року. Цікаво, як собаку доставлять за межі США і що на це скаже місцева митниця.

Раніше Фокус писав, що в Сінгапурі працюватимуть справжні робокопи: навіщо це знадобилося.